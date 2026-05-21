アプリはホーム画面に置かれたアイコンをタップして起動するもの。そこから取り除かれてしまえば起動する手段はなくなり、削除したことと同義になります。その常識が変更されたのが、2020年公開のiOS 14で登場した「Appライブラリ」です。

Appライブラリは、すべての起動可能なアプリを分類管理する「アプリを起動/管理するためのiOSの機能」です。ホーム画面最終ページのさらに次のページに表示され、インストール済アプリをジャンル別のフォルダに自動分類します。そこに表示されたアプリは、タップして起動できます。

そしてAppライブラリの登場以降、ホーム画面は「利用頻度の高いアプリ/ウィジェットの表示場所」という位置付けに変化しました。ホーム画面でアプリの削除を開始すると、「ホーム画面から取り除く」と「アプリを削除」という選択肢が現れますが、前者を選ぶとそのアプリはホーム画面に表示されなくなります。ただしアプリ本体は内蔵ストレージにそのまま残るので、Appライブラリから起動することは可能です。一方、後者はアプリ本体が内蔵ストレージから消去されるため、以降はどの方法でも起動できなくなります。

つまり、アプリを削除するときに現れる「ホーム画面から取り除く」という選択肢は、アプリの起動手段をホーム画面以外に変更することを意味します。枚数が増えすぎると困るホーム画面をコンパクトにたもてるため、多数のアプリを導入しているiPhoneで役立ちます。取り除いたあとも、AppライブラリやSiri、スポットライトから起動することは可能ですから、大いに活用しましょう。