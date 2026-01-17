毎日のようにアクセスするWEBサイトがある場合、そのURLを「ブックマーク」して再訪しやすくすることが基本です。しかし、Safariのようにマルチタブ対応のWEBブラウザがほとんどという現在、よくアクセスするWEBサイトは開いたままというユーザが主流派。ブックマーク機能を利用したことがない、というユーザも少なくないようです。

だからブックマークなど必要なし、ニュースアプリのリンクからアクセスすれば十分...いえいえ、タブをうっかり閉じてしまうと同じURLを探すのは手間がかかるし、自分好みの記事がニュースアプリにピックアップされるとはかぎりません。やはり、利用頻度が高いWEBサイトはブックマークしておいたほうが面倒はありません。

Safariの場合、ブックマークはフォルダに分けて管理できます。任意のフォルダを作成できるので、WEBサイトをジャンルごとに分類したり、登録した年・月で管理したり、フォルダの中に子フォルダ(サブフォルダ)を作り細分化したりと使いかたは自由です。ブックマークの手順もかんたん、URLバー右横の「…」をタップし、「ブックマークに追加」を選択すればOKです。

よく使うブックマークは、特別なフォルダ「お気に入り」へ移動しておくと、新規タブ作成時に現れるスタートページに大きなアイコンとして表示できます。

気付けば100を超えるほど増えてしまうタブも、ブックマークとして一括保存できます。「すべてのタブ」画面の左上にある「…」ボタンをタップ、現れた「◯◯個のタブをブックマークに追加」を選択すれば、新規作成するフォルダに現在開いているすべてのタブがブックマークされます。タブを整理するときの一時避難先としてかなり役立ちますよ。