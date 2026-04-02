インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月25日、海外渡航者向けモバイルデータ通信サービス「IIJmio 海外eSIM」の提供を開始した。渡航前にeSIMのインストールや通信設定を済ませておくことで、現地でSIMを購入したり手間のかかる設定を行ったりすることなくデータ通信を利用できる。

本サービスは専用Webサイトで購入・管理が可能で、渡航先でデータ容量が不足した場合はリチャージ機能で追加できる。販売チャネルは現時点でWebサイトのみで、アプリケーションは今後提供予定。サポートは専用チャットで受け付ける。一般問い合わせは9時から18時まで（日本時間）、購入後の設定や通信トラブルへの対応は24時間体制だ。

対応エリアは北米（アメリカ、ハワイ等）、アジア（中国、台湾、韓国、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア等）、ヨーロッパ（イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、スイス等）、オセアニア（オーストラリア等）と幅広い。利用料金は利用エリアおよびプランごとに異なる。

あわせて、IIJmio利用者を対象にプラン料金を10％割引する「IIJmio 海外eSIM発売記念キャンペーン」も同日より開始した。期間は5月11日までで、適用には専用の会員登録が必要。ゲスト購入は対象外で、1契約者あたり1回までとしている。キャンペーンの詳細は特設ページで確認できる。