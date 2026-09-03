iPhoneで利用できるアプリといえば、Apple純正品かサードパーティー製かを問わず「App Store」から入手することが常識です。かつては、ジェイルブレイク(脱獄)と称される手続きを行い、App Storeを経由しない野良アプリを導入する一部マニアも存在しましたが、そのような利用法はめっきり姿を消しました。

App Storeは、アプリ公開までに厳しい審査が課される、セキュリティにもじゅうぶん配慮されたアプリストアです。しかし、EUで巨大プラットフォームに特別な義務を課す法律(DMA、デジタル市場法)が2022年に成立し、iOSやApp Storeがその対象となりました。Appleはセキュリティ低下を理由に反対するものの、サードパーティーによるアプリストアが2024年EUで登場しています。

ここ日本でも、iOS 26.2からサードパーティー製アプリストアをインストールできる環境が整いました。Appleが提供するアプリストア用開発フレームワーク(MarketplaceKit)を使用し、Appleの承認を受ける必要があるものの、アプリストアを選べる時代が到来したのです。

第1弾は、2026年8月31日にサービスを開始した「DMM GAMES STORE」です。その公式WEBサイトにアクセスし、設定アプリで「コンテンツとプライバシーの制限」を緩和すると、リンクからインストールを実行できます。

サードパーティー製アプリストアを導入するメリットですが、iOS標準のApp Storeと「コンテンツ(アプリ)に関する基準」が異なる点が挙げられます。App Storeは肌の露出に関して厳格ですが、その基準が変わるとなると...興味があるなら試してみては?