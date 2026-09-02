『ハルバーシュタットの埋蔵金』の東ドイツ紙幣を使ったタイトル・デザインが公開

1989年の「ベルリンの壁」崩壊後、東西再統一を目前に控えた旧東ドイツで実際に起きた紙幣大量盗難事件を基にしたヒューマン・コメディ『ハルバーシュタットの埋蔵金』（2026年9月4日公開 配給：インターフィルム）の、東ドイツ紙幣を使ったタイトル・デザインが公開となった。

『ハルバーシュタットの埋蔵金』は、1989年の「ベルリンの壁」崩壊後、東西再統一を目前に控えた旧東ドイツで実際に起きた紙幣大量盗難事件を基にしたヒューマン・コメディ。主演はドイツのトップ・アクトレス、ザンドラ・ヒュラー。『落下の解剖学』（2023）でアカデミー賞・主演女優賞候補となり、さらにカンヌ映画祭グランプリ『関心領域』（2023）をはじめ、各国の秀作・話題作に連続出演。今年2月のベルリン映画祭では『ROSE（原題）』で銀熊賞（主演賞）を受賞、3月にはSF大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が世界中で大ヒット、5月のカンヌ映画祭では主演作『Fatherland（原題）』が監督賞を受賞、9月の本作『ハルバーシュタットの埋蔵金』日本公開を挟み、10月にはトム・クルーズと共演した最新作『DIGGER／ディガー』が公開予定と、2026年は、まさにザンドラYearとなっている。

監督は、ドイツ映画史上屈指の問題作『クリスチーネ・F』（1981）に主演し、後に脚本家／監督に転身したナーチャ・ブルンクホルスト。彼女の大胆な想像力が生み出した「事件の真相」が、スリルとユーモアたっぷりに描かれる。

この度、東ドイツ紙幣を使った幾何学模様のタイトル・デザインが公開となった。

1990年7月1日、東西ドイツの通貨統合によって、東ドイツマルク紙幣はその役割を終え、ハルバーシュタット郊外の地下坑道に大量廃棄された。『ハルバーシュタットの埋蔵金』オープニングのタイトル・デザインには、今や紙幣コレクターの間でしか流通していない東ドイツマルク札の図案がさまざまにコラージュされて使われている。紙幣の細部を万華鏡を通して見たような幾何学模様がカラフルに回転するタイトル・バックに流れるのは、カナダのブルーグラス／フォークロック・バンド、デッド・サウスの代表曲"In hell I'll be in good company"（地獄に墜ちても退屈はしないさ、の意）。ネイト・ヒルトンのしゃがれ声のヴォーカル、哀愁の口笛と軽快なバンジョーの音色、チェロを叩く打楽器的なリズムが心地よい名曲だ。

10マルク紙幣の裏面に印刷された原子力発電所の中央制御室と女性エンジニア

続けて画面上は、キャスト／スタッフの人名クレジットを彩るように、東ドイツの10/20/50/100/200/500マルク紙幣が万華鏡のようにコラージュされ、さらに、紙幣に印刷されていたトーマス・ミュンツァー、アレクサンダー・フォン・フンボルト、フリードリヒ・フォン・シラー、フリードリヒ・エンゲルス、カール・マルクスの肖像画の図案が、CGI加工によって立体的にコラージュされていく。デザインは、フィルムグラフィック社のオリー・ペータースとスヴェン・ツューゲが担当。ツューゲはハリウッド大作『インクレディブル・ハルク』と『スピード・レーサー』（共に2008）のタイトル制作にも参加している。当時の為替レート（1西ドイツマルク＝約90円）で試算すると、2対1で換算された場合（本作原題の"ZWEI ZU EINS"は2対1の意）、100東ドイツマルクは約4,500円に相当した。また、200マルクと500マルク紙幣は、当時実際に印刷されたものの、前記の通貨統合にともない国内流通がなかった。

あわせて、公式サイトでは、各界著名人から寄せられたコメントが公開となっている。

また、コメントを寄せている、ドイツ出身の翻訳家・通訳・文筆業のマライ・メントラインと、東ドイツ滞在経験者であり、本作の字幕監修を務めた吉川美奈子が登壇する公開記念トークイベントも決定した。会場は新宿ピカデリーで、9月5日11：30の回上映終了後に実施される。なお、鑑賞料金は通常料金で、ムビチケおよび、各種割引利用は可となっているが、無料招待券は不可となっているので、ご留意いただきたい。