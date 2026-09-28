デヴィッド・コープ脚本のSFパニック『アンダー・ストレージ／未知なる脅威』の本ビジュアルが公開

スティーブン・スピルバーグの最新作『ディスクロージャー・デイ』で脚本を手がけるデヴィッド・コープが、自ら発表した小説を初めて自ら脚色したSFパニック・エンターテインメント"Cold Storage（原題）"の邦題が『アンダー・ストレージ／未知なる脅威』に決定し、2027年1月15日より、TOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開される。この発表にあわせて、出演のジョー・キーリー、ジョージナ・キャンベル、リーアム・ニーソンが地下に潜む"何か"に遭遇したかのように覗き込む本ビジュアルが公開となった。また、ムビチケ前売券（オンライン）が10月9日より発売となる。

『アンダー・ストレージ／未知なる脅威』は、恐竜を現代によみがえらせた『ジュラシック・パーク』（1993）から、超高層ビルを駆け巡る『スパイダーマン』（2002）、世界規模の危機を描く『ミッション：インポッシブル』（1996）まで―。現実に根差したアイデアに大胆な"もしも"を掛け合わせ、観客を誰も見たことのない世界へ連れ出してきたデヴィッド・コープの脚本によるSFパニック・エンターテインメント。本作の出発点となったのは、コープ自身が執筆した小説で、自身の小説を自ら映画脚本へと脚色するのは、30年以上に及ぶキャリアで本作が初めてとなる。コープは本作について「この物語には、書き始めた頃から何年も情熱を注いできました。テンポの速いSFスリラーであり、まさに私が昔から愛してやまないジャンルなんです」と特別な思いを明かしている。

主人公ティーケイクを演じるのは、Netflixの超大ヒットドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』（2016〜25）のスティーブ役で人気のジョー・キーリー。相棒ナオミ役には、『バーバリアン』（2022）で注目され、ホラー作品の常連となりつつあるジョージナ・キャンベル。ちぐはぐな二人の若者が、ただの夜勤だったはずの一夜に"未知なる脅威"と遭遇し、気づけば地球の運命を背負う羽目に。そして、そんな二人のもとへ駆けつけるのが、『96時間』シリーズ（2008〜14）などで数々の危機を切り抜けてきたリーアム・ニーソン演じるロバート・クイン。かつて同じ脅威と対峙した経験を持つ頼れるベテラン……なのだが、現在は現役を退き、まさかの腰痛持ち。世界を救う前に、まずは自分の腰が心配というキャラクターだ。これまで数々の強敵を相手にしてきたニーソンが、"最強"だけではないユーモラスな一面を披露する。事情も分からず慌てふためく夜勤スタッフ2人と、経験は十分、身体にはちょっぴり不安を抱えるベテラン。なんとも頼もしいような、頼りないような異色の3人組に、人類の命運が託される――。監督はNetflix『ドラキュラ伯爵』（2020）のジョニー・キャンベル。SF、ホラー、アクションにブラックユーモアとロマンスまで詰め込んだ、予測不能の感染パニック・エンターテインメントを完成させた。

公開された本ビジュアルは、3人が深い地下に潜む"何か"に遭遇したかのように険しい顔で階下を見つめる、緊迫感あるビジュアル。中央には、"奴ら"が地下から、やってくる――。という不穏なコピーが踊り、まるで観客自身が彼らに覗き込まれる"地下の何か"になったような構図が、これから始まる"未知なる脅威"との遭遇を予感させる。