ハンガリーの鬼才パールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ『雌鶏』（2026年9月25日公開 配給：ハーク）の＜『雌鶏』 推し活ロードムービー＞と題したプロモーション映像が公開となった。

『雌鶏』は、養鶏場から搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を、人間の尽きない欲望や社会の理不尽さをユーモラスに描いた寓話。「鶏は三歩歩くと忘れる」という俗説を覆すシーンの数々を、8羽の雌鶏が役割を分担して熱演。演技未経験の「新人俳優」でありながら、世界的に著名な動物トレーナーであるアルパード・ハラシュの指導のもとCGIや特殊効果に頼ることなく、実演による撮影を敢行した、まさに「生きた」鶏たちの映画である。

監督・脚本を務めたパールフィ・ジョルジは、『ハックル』（2002）、『タクシデルミア ある剝製師の遺言』（2006）がアカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表作品に選出され、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきた実力派。本作では雌鶏の目を通して移民問題、人身売買、貧困、格差など、現代ヨーロッパ社会の問題を鋭く、そしてユーモラスに暴き出し、想像を超えるスリルと愛に満ちた物語を完成させた。その芸術性と作家性は高く評価され、2025年の第50回トロント国際映画祭では、「大胆さ、知性、創造性にあふれ、他に類を見ない驚くべき独創性」と評され、審査員特別賞（特別表彰）を受賞。また、同年、第38回東京国際映画祭、第73回サン・セバスティアン国際映画祭などでも上映され、好評を博した。

本日、8月28日＜ニワトリの日＞に公開となったのは、主演を務める黒い雌鶏女優に夢中になった白い雄鶏（おんどり）が、彼女に会うために都内の劇場を目指す＜『雌鶏』 推し活ロードムービー＞。

田舎の農道に掲示された本作のポスターで、主演女優である黒い雌鶏に一目惚れした白い雄鶏。彼女を見た瞬間、世界が止まるほど胸を打ちぬかれた彼は、羽をばたつかせ荷台付きのトラックに飛び乗る。

「あの娘に会いたい…!!」

その一心で、出荷用キャベツと共にトラックに揺られ東京を目指した彼がまず到着したのは東京の観光名所・浅草。雷門をくぐり、仲見世通りを意気揚々と闊歩するも、「あれ、ちょっと違う？」と方向転換。今度は駅の改札をふわりと飛び越え、都内の主要エリアを結ぶ山手線へ。スーツ姿のサラリーマンに囲まれながら行儀よく座席に座り、ほっと一息。雄鶏が電車に乗っていても誰一人気に留めないところが、なんとも東京らしい。

その後、SHIBUYA109前のスクランブル交差点で雑踏に揉まれ、道に迷いながら、ようやく新宿へ。すっかり日も暮れ、街のネオンが灯るなか、明治通りをトボトボと歩くその足取りからは、長旅の疲労がにじむ。

そして、ついに辿り着いたのは――本作のメイン館・シネマート新宿。劇場の看板を目の前に、「やっと会える……」と期待に胸をふくらませる白い雄鶏。果たして彼は、憧れの"あの娘"に会うことができるのか――!?

この映像は、続編も制作されており、公開初日の9月25日に彼の旅の結末を描く＜完結編＞も公開される予定となっている。