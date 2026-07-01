メルカリは7月1日、モバイルサービス「メルカリモバイル」において、はじめて契約するユーザーを対象とした新規契約特典の提供を開始した。登録手数料や初月の月額基本料などが無料になる「初月無料特典」と、「メルカリ」で使える99％割引クーポン（上限3,000円）がもらえる。

対象は、過去に一度も「メルカリモバイル」の申し込み審査を通過したことがないユーザー。エントリー期間・申し込み期間はいずれも7月1日10時からで、終了日は未定。契約完了期日は、申し込みの審査通過日の翌月末日までとなる。新規契約のほか、他社からの乗り換え（MNP）も対象。特典を受けるには、キャンペーンページからのエントリーを申し込みより先に完了させておく必要がある。

特典付与条件をすべて満たしたユーザーを対象に、初月の月額基本料、ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料、登録手数料（3,300円）を無料にする。1人1回限りの特典で、通話料・SMS通信料は別途発生する。

また、「メルカリ」でのお買い物に使える99％割引クーポン（上限3,000円、最低利用額300円）を、同条件を満たした際に1人1回限り進呈する。メルカリのすべての商品に利用でき、有効期間は付与日を含めて30日間。申し込み完了（審査通過）後、翌々日以内にアカウントへ付与される。

「メルカリモバイル」は2025年3月にサービスを開始したモバイルサービスで、基本料金は4GB月額990円から。申し込みからデータ通信量（ギガ）の管理、料金の支払いまでをメルカリアプリで完結できるほか、余ったギガを1取引200円から売買できる。回線はdocomo・auに対応し、1名義につき最大5回線まで契約可能となっている。