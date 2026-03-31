インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月26日、法人向けモバイル端末販売サービス「IIJモバイルサプライサービス」において、京セラ製スマートフォン「DIGNO SX5」および同社製タブレット「Wi-Fiタブレット KC-T308」、OPPO製スマートフォン「OPPO A5 5G」「OPPO Reno11 A」の4機種の販売を開始した。

DIGNO SX5

DIGNO SX5

「DIGNO SX5」は、8GBのメモリに加え、ストレージをRAMの補助領域として活用する「仮想メモリ」機能を新搭載した法人向けAndroidスマートフォン。年4回のOSバージョンアップと5年間のセキュリティパッチ対応により、長期間にわたり安心して利用できるとしている。カラーはブラック。価格は72,600円。

Wi-Fiタブレット KC-T308

「Wi-Fiタブレット KC-T308」は、現場作業を支える機能性とセキュリティ機能を備えた法人向けのWi-Fiタブレット。現場業務で使える機能に限定したシンプルな構成とすることで、36,080円という導入しやすい価格を実現したという。カラーはブラック。

OPPO A5 5G

「OPPO A5 5G」はMediaTek Dimensity 6300を採用した5G対応Androidスマートフォンで、最大45Wの急速充電に対応した6,000mAhの大容量バッテリーを搭載する。カラーはホワイト。価格は32,780円。

OPPO A5 5G

OPPO Reno11 A

「OPPO Reno11 A」はMediaTek Dimensity 7050を搭載した5G対応Androidスマートフォンで、2024年発売モデルを36,080円の特別価格で提供する。カラーはダークグリーン。

OPPO Reno11 A

各端末の詳細については、IIJモバイルサプライサービスの公式サイトで確認できる。