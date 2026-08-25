KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは8月25日、オンライン専用ブランド「povo2.0」の「通話＋データ」プラン利用者を対象に、「5G SA（スタンドアローン）」サービスの提供を開始した。

povo2.0で5G SAサービスの提供が始まった

5G SAは、コア設備や基地局を含めて5G専用設備で構築された通信方式。従来の4G LTE設備を利用する5Gと比べ、4Gネットワークの混雑状況に左右されにくく、高速・大容量通信が利用できるという。

これにより、au、UQ mobile、povo（KDDIネットワーク利用ブランド）のマルチブランドで5G SAが利用可能になった。KDDIはSub6帯を利用した5G SAを展開しており、対応エリアの人口カバー率は90％超に達しているとしている。

サービスを利用するには、5G SA対応スマートフォンと5G SA対応SIMが必要。新規契約者に加え、既存ユーザーも申し込みを行うことで利用できる。月額利用料は無料で、eSIMユーザーの切り替え手数料も当面無料としている。SIMカード利用者が5G SA対応SIMへ変更する場合は3,850円の手数料が発生する。

また、サービス開始を記念して「5G SA提供開始記念キャンペーン」を実施。期間中に5G SA対応SIMを申し込み、有効化したユーザー全員に「データ使い放題（24時間）」のプロモコードをプレゼントする。

キャンペーン期間は2026年8月25日～10月31日まで。プロモコードはSIM有効化の翌月下旬ごろまでに、povo2.0に登録しているメールアドレス宛に送付される。特典は1回線につき1回までとなる。