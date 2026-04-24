インターネットイニシアティブ（IIJ）は4月23日、IIJmioサプライサービスで販売中の中古美品「iPhone 13 mini 128GB」と「iPhone 13 mini 256GB」の価格を改定（値下げ）した。

新価格は128GBモデルが47,800円、256GBモデルが54,800円。なお、「美品」とは、通常使用されているものの使用感が少なく、目立つ傷がない非常に綺麗な状態のものを指す。

中古美品「iPhone 13 mini」

価格改定の内容は、「iPhone 13 mini 128GB」中古美品が一括払い79,800円から47,800円（24回払いは月3,333円から2,003円）へ、「iPhone 13 mini 256GB」中古美品は一括払い87,780円から54,800円（24回払いは月3,663円から2,289円）へそれぞれ値下げされた。両モデルともグリーン、ピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、レッドの6色を用意する。

また、IIJmioモバイルサービス ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMをMNP転入で同時申し込みした場合は、「のりかえ価格」が適用される。この場合、128GBモデルは一括29,800円（24回払い：月1,243円）、256GBモデルは一括39,800円（24回払い：月1,659円）となる。

のりかえ価格は1契約者（mioID）あたり1台まで。IIJmioのWebサイト経由の申し込みが条件で、24回払いは回線サービスとの同時契約が必要。なお、のりかえ価格は予告なく変更・終了する場合があるとしている。