アカデミー賞国際長編映画賞ノミネート『ヒンド・ラジャブの声』の日本版予告が公開

第98回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされたカウテール・ベン監督作『ヒンド・ラジャブの声』（2026年9月4日公開 提供：ニューセレクト 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の日本版予告が公開となった。

『ヒンド・ラジャブの声』は、緊急通報を受けた人道支援組織・パレスチナ赤新月社のボランティアチームと助けを求める6歳の少女、ヒンド・ラジャブの救出劇を描く。

監督・脚本を務めるのは、フィクションとドキュメンタリーの境界を探求し続けてきたチュニジアの気鋭カウテール・ベン・ハニア。数々の映画賞でノミネート・受賞を果たし、確かなキャリアを積み重ねてきた彼女が新たに手掛けたのは、ガザの痛みを伴う真実の物語。当時ニュースやSNSで世界中に拡散されていた「ヒンドの声」を聞いたことをきっかけに映画化を決意。赤新月社に保管されていたヒンド・ラジャブの音声記録や現地の映像を使用し、極限までリアリティーを追求した物語を構築した。ブラッド・ピット、ホアキン・フェニックス、ルーニー・マーラ、アルフォンソ・キュアロン、ジョナサン・グレイザー、マイケル・ムーア、スパイク・リーとい った錚々たる面々がハニア監督の思いに賛同し、本作のプロデューサーとして名乗りを挙げている。

この度、日本版予告が公開となった。2024年1月29日、人道支援組織・パレスチナ赤新月社のボランティアオペレーターが1本の緊急通報を受ける。電話の声は幼い少女で、「あたしをうってる」と助けを求めてきた。その電話はイスラエル軍による攻撃下にあるガザ地区からで、年齢は6歳、名前はヒンド・ラジャブといった。電話の向こうからは銃撃音も聞き取れ、スタッフたちは至急救急隊の派遣を要請。しかしガザ地区では、安全なルートを確保しなければ救急車ですら攻撃されてしまうのだ。最寄りの救急車はヒンドがいる場所からわずか8分のところにいるにも関わらず……。スタッフ同士で不協和音まで生まれる中、ヒンドに語りかけ続けるスタッフたちは電話を替わりながら、なんとか希望を失わせまいとあらゆる手を尽くす。しかし、事態は彼らの想像をはるかに超え、誰もが冷静さを保ち続けることが困難になっていく――。

この映像で電話から聞こえてくるヒンドの声は、赤新月社に保管されていた実際の音声だ。ヒンド救出のために奮闘する赤新月社スタッフ達にはエキストラも含めてパレスチナ人俳優を起用し、極限までリアリティーを追求した物語を構築。社会派映画の枠にとどまらない、観る者を強く揺さぶる傑作の一端を感じられる映像となっている。

予告編のナレーションを担当したミュージシャンの春ねむり

予告編のナレーションを担当したのは、ミュージシャンの春ねむり。2023年12月にはイスラエル軍によるガザ地区への攻撃などに抗議する意志を込めた「watermelon (demo)」を発表するなど、イスラエルのパレスチナ人虐殺に対してコミットを続けている。2025年には表現の追求を掲げて自主レーベルを設立し、最新作『ekkolaptómenos』を発表した。そんな春は、本作に「その声は記録となり、何度でも甦る。しかしそのひとはもう戻らない。引き裂かれながら応答せよ。あなたがまだ生きているのなら。」と観る者に強く呼びかけるコメントを寄せている。

また、公式サイトでは、春をはじめとした各界著名人、総勢25名のコメントが寄せられている。こちらもあわせてチェックいただきたい。

さらに、本作で監督・脚本を務めたカウテール・ベン・ハニアが、8月中旬に来日。日本滞在中の8月18日には、新宿武蔵野館で監督登壇付き先行上映会を行う。チケットの販売はすでに始まっており、武蔵野館の公式サイトから購入できる。