A24×ジョナ・ヒル製作のパニックホラー『Y2K』の日本公開が決定し、場面写真1点が公開

A24が製作し、『mid90s ミッドナインティーズ』（2018）のジョナ・ヒルがプロデューサーに名を連ねる、"2000年問題が本当に起きた世界"を描いた青春パニックホラー『Y2K』（配給：東京テアトル、シンカ）が2026年12月25日に全国公開となる。この発表にあわせ、場面写真1点が公開となっている。

『Y2K（ワイツーケー）』は、もし「2000年問題が本当に起こったら？」をテーマとした青春パニックホラー。「Y2K」は"Year 2000（2000年）"の略。いまや2000年前後のファッションやカルチャーを象徴する言葉として注目を集めているが、もともとは、コンピュータが西暦を下2桁で処理していたため「00年」を「1900年」と誤認し、世界規模のシステム障害が起こると懸念された「2000年問題」を指す。

舞台は、1999年12月31日。冴えない高校生のイーライと親友のダニーは、憧れの同級生ローラも参加するニューイヤー・パーティーへと潜り込む。酒と音楽に浮かれる若者たちが新しい時代の幕開けを祝う中、時計はついに午前0時に。しかし2000年を迎えた瞬間、それまで人間に使われるだけだった家電やコンピュータ、電子機器たちが一斉に意志を持ち、人類への攻撃を開始した。殺人マシンと化したパソコン、VHSデッキ、電子レンジ、そして、あのタマゴ型の時計機能付き電子ゲームたち――。人類滅亡の危機に立ち向かうことになったのは、スクールカーストの端っこにいる高校生たちだった。

製作を務めるのは、『マネーボール』（2011）『ウルフ・オブ・ウォールストリート』（2013）でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされ、90年代のスケートカルチャーと少年たちの青春を描いた『mid90s ミッドナインティーズ』では監督を務め、高い評価を得たジョナ・ヒル。共同製作には、世界的ヒットドラマ『一流シェフのファミリーレストラン』（2022〜26）を手がけたクリストファー・ストーラーらが名を連ねる。また、『ブリグズビー・ベア』（2017）で共同脚本・主演を務めたカイル・ムーニーが、本作では監督・共同脚本を担当。SFホラーのスリルに、ちょっとおバカで愛すべき青春コメディの魅力を掛け合わせ、予測不能なエンタテインメントに仕上げた。

主人公イーライを演じるのは、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のジェイデン・マーテル。彼が思いを寄せるローラ役には、『ウエスト・サイド・ストーリー』（2021）のレイチェル・ゼグラー、親友ダニー役には『デッドプール2』（2018）のジュリアン・デニソン。いま注目を集める若手スター3人が、人類の命運を懸けて、悪夢と化した一夜を駆け抜ける。

この度公開となった場面写真には、ニューイヤー・パーティー会場で立ち尽くすイーライ、ローラ、ダニーの姿が。華やかな飾りつけが残る一方、室内には無数の空き缶や電子機器が散乱し、その背後には倒れ込んだ人影も。楽しいはずのパーティーから一転、荒れ果てた会場で、驚きと恐怖に目を見開きながら同じ方向を見つめる3人。彼らの視線の先には、いったい何が待ち受けているのか――？ 2000年を迎えた瞬間に始まる未知の惨劇を予感させる一枚となっている。