ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』のティザービジュアルと場面写真1点が公開

2025年トロント国際映画祭でワールドプレミアを迎えた"HEEL（英題）"が邦題『HEEL/ヒール』（配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）として2026年11月27日より日本劇場公開が決定した。この発表にあわせて、ティザービジュアルと場面写真1点が公開となっている。

『HEEL/ヒール』は、誘拐された不良青年トミーと、彼を"いい子"に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラー。

監督は、『聖なる犯罪者』（2019）でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才、ヤン・コマサが務める。

一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』（2025）のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』（2022）のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』（2019）のアンソン・ブーン。さらにプロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、そして半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で逝去したことが報じられたジェレミー・トーマスが名を連ねる。

今回公開されたのは、一人ぽつんと広い草原に座り込むトミーの姿を捉えたティザービジュアル。トミーが身につけているオレンジ色の派手な柄シャツ、そして彼の目に映る世界を表現したようなモノクロの風景のコントラストが印象的な一枚となっている。青空の下、鎖に繋がれたトミーがどこにも行けないことを示唆するように添えられた「自由はおあずけ」というコピー。また、タイトルになっている「HEEL」とは、「悪党」「卑劣な人」という意味も持つほか、犬の服従訓練で飼い主のそばについて歩くよう命じる号令でもあり、悪党であるトミーが犬のように"躾"されるという、本作の物語を象徴する二重の意味が込められている。

『時計じかけのオレンジ』（1971）を彷彿とさせる異様な＜再教育＞が進むにつれ、誘拐犯と被害者の区別は少しずつ曖昧になり、いびつな共同生活はやがて"家族"のかたちを成し始める。人は変われるのか。愛と支配の違いは何か──大胆かつ挑発的な視点で"正しさ"を問い直す、危険な家族の寓話である。