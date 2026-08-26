ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）の場面写真が公開となった。また、ポストカード付きムビチケの発売が決定している。













ジム・ジャームッシュ最新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』の場面写真が公開

『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。

ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。

本作は、第82回ヴェネチア国際映画祭にて最高賞〈金獅子賞〉を受賞しているが、意外にも三大映画祭での最高賞受賞は自身初となる。

この度公開となった場面写真は、「FATHER」篇、「MOTHER」篇、「SISTER BROTHER」篇から、久しぶりの再会を果たした3組の家族を切り取ったもの。ニュージャージーを舞台にした「FATHER」篇は、田舎町で独り暮らす父（トム・ウェイツ）が、自宅の玄関先で息子（アダム・ドライバー）と娘（メイム・ビアリク）の到着を迎え待つ姿に加え、久しぶりに父と再会する姉弟の、どこかよそゆきな表情も印象的なカット。ダブリンを舞台にした「MOTHER」篇では、実家へ向かう途中、故障した車の中から電話をかける姉（ケイト・ブランシェット）の姿や、母（シャーロット・ランプリング）が催す、独特の緊張感に包まれたアフタヌーンティーに妹（ヴィッキー・クリープス）と参加する様子が切り取られている。そしてパリを舞台にした「SISTER BROTHER」篇では、両親を亡くし、遺品整理のため再会した双子の兄妹（インディア・ムーア／ルカ・サバト）が、かつて暮らしたアパートメントへと車を走らせる姿や、身を寄せ合う様子を捉えている。

また、8月28日10時から発売となるムビチケカードに、ジャームッシュのこだわりが随所に詰まった場面写真の3人がセットとなるポストカードが特典となることも決定した。物語の展開に、期待が高まる解禁となった。本特典付きムビチケカード販売は本作公開劇場および、メイジャー、MOVIE WALKER STOREにて行われる。