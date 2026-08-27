ジュゼッペ・トルナトーレが手がけるドキュメンタリー『ブルネロ 静かなる先見者』の日本公開が決定し、場面写真1点が公開

イタリアのラグジュアリーブランド〈ブルネロ クチネリ〉の創業者・会長ブルネロ・クチネリの人生と思想に迫るドキュメンタリー"Brunello, il visionario garbato"が邦題『ブルネロ 静かなる先見者』に決定し、2026年11月6日よりTOHOシネマズ シャンテほか全国公開となる。この発表にあわせ、場面写真1点が公開となっている。

『ブルネロ 静かなる先見者』は、イタリアのラグジュアリーブランド〈ブルネロ クチネリ〉の創業者・会長ブルネロ・クチネリの人生と思想に迫るドキュメンタリー。監督は『ニュー・シネマ・パラダイス』（1988）で知られるアカデミー賞受賞監督ジュゼッペ・トルナトーレが務める。

農村で育った少年が、父が工場で尊厳を踏みにじられるような扱いを受ける姿を見た経験から「人間の尊厳ある働き方」を求め、1978年に小さなニット工房を創業する。伝統的にニュートラルな色合いが主流だったカシミヤに鮮やかな色彩を取り入れるという革新的なアプローチを導入し、〈ブルネロ クチネリ〉は世界有数のラグジュアリーブランドとして知られる存在へと成長していく。成功ののち、彼が選んだのは拡大ではなく、人間の尊厳と美を祝福することだった。その結実となるのが中世の村ソロメオの再生である。荒れ果てていた建物を丁寧に修復し、劇場や図書館建設をはじめ、葡萄畑やオリーブ畑を含めた公園を造園。文化とクラフツマンシップ、自然、そして働く人々の営みが調和する村へと育て上げていった。こうした取り組みにより、ソロメオは 文化・環境・経済再生のモデルとして国際的にも注目されるようになる。

トルナトーレ監督は本作を「ドキュメンタリーでも劇映画でもコマーシャルでもない、三つが溶け合う自由な試み」と語る。重層的に組み合わさる構成は、クチネリの歩みを単なる成功譚ではなく、"美と尊厳を守るために働く"という人間的理想の追求として浮かび上がらせる。音楽は『ライフ・イズ・ビューティフル』（1997）でアカデミー賞を受賞したニコラ・ピオヴァーニが担当し、映像に静かな情緒と壮大さを添えている。証言者には家族、職人、経営陣、文化人、国際的著名人が名を連ね、オプラ・ウィンフリー、パトリック・デンプシー、リード・ホフマンらが登場。物語の終盤でクチネリ自身が語る「夢は、勇気をもって育てるとき、人の運命を導く真の力となる」という言葉は、作品全体を貫く静かなテーマとして響く。

現代社会において、クチネリが実践してきた「人間主義的資本主義」と「人間の尊厳を守る働き方」は、企業が社会に果たし得る役割についての新たな視点を提示する。本作は、単なるファッションドキュメンタリーにとどまらず、より人間性を大切にする働き方や生き方について観客に思索を促す作品となっている。