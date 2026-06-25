ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ナショナル ジオグラフィックの新作ドキュメンタリードラマシリーズ『ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン』（全3話）をディズニープラスにて2026年7月23日より独占配信開始する。

『ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン』（全3話）がディズニープラスにて2026年7月23日より独占配信開始

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『ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン』は、『ロキ』主演でお馴染みのトム・ヒドルストンがホストを務めるドラマパートとドキュメンタリーが融合した歴史番組。

ヒドルストンは、考古学者、歴史学者、地質学者、災害の専門家からなるチームに導かれながら、古代ローマの驚くべき新証拠を紐解いていく。そこで明かされるのは、ポンペイとその最期の瞬間に関するこれまでの定説を覆す、実在した人々の物語。何よりも驚くべき事実は、この災害に巻き込まれた多くの人々に「生き残るチャンス」があったということだ。

この度、ヒドルストンが 「時間の捜査官」さながらにポンペイの謎を解き明かしていく様子が垣間見える予告映像が公開となった。ヒドルストンが掌を捻るような仕草とともに時間を遡ると、画面は映画的なドラマパートへと切り替わり、ヴェスヴィオ火山の脅威にさらされた実在のローマ人たちの人生が描き出される。十代の見習い職人、権力を持つビジネスウーマン、謎に包まれた近衛兵（プラエトリアニ）の足跡を辿りながら、災害が迫る中で彼らがそれぞれどのような究極の選択を迫られたのかを解き明かしていく。火山が目覚め、大惨事へのカウントダウンが始まる中、科学的証拠が一つに収束し、「誰が生き残り、誰が命を落としたのか」、そして「何が彼らの運命を分けたのか」を突き止める、時間との息詰まる戦いが繰り広げられる。

あわせて公開となったキービジュアルは、背後で激しく黒煙を噴き上げるヴェスヴィオ火山をバックに、ヒドルストンが緊迫した表情でこちらを見つめる、圧倒的なインパクトを放つ一枚。ヒドルストンが私たちをどのような真実へと導いてくれるのか、ポンペイの壮大な人間ドラマに期待してほしい。

また、トム・ヒドルストンと制作陣からコメントも到着している。

■トム・ヒドルストン（ホスト）コメント

物心ついたときから、古代の世界は私の想像力と好奇心をかき立ててやみませんでした。私は生涯、古代の歴史に魅了され続けてきたのです。古典古代は、西洋およびヨーロッパ文化の基盤であり礎です。ポンペイの地を訪れると、現在から約2,000年前という時間の距離が、まるで縮まっていくかのように感じられます。過去が現在になり、過去がすぐ目の前にあるように感じられるのです。具体的で、誠実で、リアルなものとして。 私たちの過去との関係は今も生きています。私たちは、自分たちが何者であるかを理解するために、「かつて何者であったか」を学ぶのです。ポンペイはその対話を始めるための入り口です。この視覚的に没入感のある、ダイナミックなシリーズのホストを務められることを光栄に思います。ポンペイは、その物語が「どのように終わったか（悲劇的な結末）」ばかりが語られがちです。しかし、より近くで観察することで、街が埋もれる前に人々が送っていた生活の詳細、彼らが下した選択、そしてその前の一瞬一瞬を明らかにすることができます。並外れた瞬間に巻き込まれた、ごく普通の人々の最期の数時間を再訪し、これらの素晴らしい人間の物語を再び光の中に連れ戻すお手伝いができることは、心から光栄に思います。