日々の生活において、悩みごとは尽きない。人間関係や将来への不安、心身の不調など、なにかしらの悩みを抱えている人は少なくないだろう。今回の記事では、そんなささくれ立った心をじんわり癒してくれる最新インディーゲーム3作品をご紹介したい。

どの作品も操作の難しいアクションパートやバトルなどの要素はなく、また、平均10時間程度でクリアが可能なので、映画を観るような、本を読むような感覚で、笑って泣いて楽しんでほしい。

「幸せのヒント」が見つかる『D-topia』

最初にご紹介するのは、日本のゲーム開発スタジオ「マルミッツゲームス」が手がけるパズルアドベンチャーゲーム『D-topia』だ。本作は、『Stray』や『Outer Wilds』などのヒット作を世に送り出しているアメリカのゲームパブリッシャー「Annapurna」より、2026年7月に発売された。

『D-topia』のプラットフォームは、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Steam、Epic Games Store、Xbox。価格は2,300円

『D-topia』の舞台は、人工知能に完全管理された施設型居住区「D-トピア」。人類の幸福のために立案された「ユートピア計画」のもと建設されたこの場所で、プレイヤーは「施設整備士」としての生活をスタートする。

ユートピア計画のスローガンは、“最大多数の最大幸福を！”。D-トピアではAIによって最適化された高水準の生活環境が保証されており、住人には栄養バランスの整った食事が毎食無料で提供されるほか、日々の仕事は午前中に「ファクトリー」での就労があるのみ。午後は自由時間を謳歌できる、という夢のように幸福な日々を住人たちは過ごしている。

D-トピアは、まさに幸福な楽園。何の問題も不安もない、平和で穏やかな生活に、住人の多くは幸せを感じている。しかし、完全管理された楽園のなかにも、ごくわずかとはいえ、悩みを抱える住人がいるのだ。

例えば、おっとりした雰囲気の青年「トット」。ショップで出会った彼は、トロイドの故障に困っている様子で、プレイヤーは施設整備士としてD-トピアの裏側「ブロックサイド」へと潜り、エラーを解消する。

問題は解決されたように見えたが、物語が進むと実はトロイドの故障の原因がトットにあり、彼が自身の感情をうまくコントロールできずに起こしてしまったトラブルであると発覚する。このまま問題を起こし続ければ、トットはD-トピアの住人として居住区不適正とみなされ、矯正施設「Z-トピア」に隔離されてしまうのだ。

そこでプレイヤーは施設整備士として、トットに今一度チャンスを与えて問題を克服するべく守るか、居住区不適正として申告するか、選択を迫られる。“最大多数の最大幸福を！”と謳うユートピア計画において、果たしてどちらが本当の「幸せ」なのだろうか？

トットのほかにも、D-トピアには悩みを抱える人たちがいる。最適化システムが体質に合わず、自分の居場所を見出せずにいる少女「アマネ」や、IQが高すぎるが故に同世代に馴染めない少年「ポピー」など、彼らのようなマイノリティを見過ごすことは、「最大多数の最大幸福」と言えるのか。プレイヤーはキャラクターたちとの対話と物語を通じて、多くを考えさせられるのだ。

家族、友達、仕事、趣味…さまざまなコミュニティに属する私たちの生活においても、ルールや大多数の意見に当てはまらず、「生きづらさ」を感じる瞬間があるだろう。そんなときに、ふと肩の荷を降ろしてもらえるような、ささやかでやさしい「幸せのヒント」が『D-topia』にはあふれている。

自分の幸せがなにかを見失い、いまいち元気が出ないあなたには、ぜひ『D-topia』のあたたかさに触れて心を癒してほしい。

公式サイト：https://annapurnainteractive.com/ja/games/dtopia

© 2026 Mittu Topia, LLC. Developed by Marumittu Games, LLC. Published by Annapurna Interactive. All rights reserved.

最高の話し相手になってくれる『シュレディンガーズ・コール』

続いてご紹介するのは、インディーゲーム開発チーム「Acrobatic Chirimenjako（アクロバティックチリメンジャコ／通称：アクチリ）」が手がけるノベルアドベンチャーゲーム『シュレディンガーズ・コール』だ。本作は2026年5月に「集英社ゲームズ」より発売され、Steamでは1000件を超えるレビューが集まり、国内外から高い評価を受けている。

『シュレディンガーズ・コール』のプラットフォームは、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、Steam。価格は2,480円

『シュレディンガーズ・コール』は、月が落ち、世界が終わる瞬間から物語がはじまる。生と死が曖昧に入り混じる、21ナノ秒間。0.000000021秒の狭間に残された少女「メアリ」は、謎の猫「ハムレット」に導かれ、彷徨える魂の「世界最後の話し相手」として電話を取る。唐突に訪れた終焉に、「心残り」を抱いたまま死にきれずにいる魂たち。メアリは電話を介して、彼らの魂を救う役割を担う。

メアリが最初に受話器を取ったのは、ひとりの女性「ルーシー」からの電話だ。彼女の心残りは、息子のウィリアム。世界が終わる瞬間に彼との通話が未完了で終わってしまい、ルーシーは死にきれずにいる。

メアリは記憶が曖昧なルーシーに丁寧に寄り添い、ひとつひとつ通話を重ねながら、やがて親子に起きた哀しい運命にたどり着く。

ルーシーをはじめ、数々の魂たちと通話をするうちに、メアリが抱える「死にきれない想い」が少しずつ輪郭を帯びてくるのだ。

「あの時、ああしていれば…」と、後悔の念に駆られる瞬間が誰しもあるだろう。失敗や悔いのない人生などないし、捨てきれない未練は生きるうえでどうしてもついて回る。時間が解決する、というのもひとつの方法ではあるが、本作をプレイして感じたのは、誰かと話すことで見つかる「道」があるということ。

メアリは本当に心の優しい女の子で、みんなが抱える心残りに真摯に向き合い続ける。自分事として感情移入しながら深く共感したり、「それって、こういうことかも？」と、本人さえ見えていなかった視点から感情の置きどころを示してくれたりする。未練を断ち切るための明確な答えが見つからずとも、たとえ優しい嘘が混じっていたとしても、自分のためにこんなにも寄り添ってくれる相手がいると分かるだけで、心は軽くなり、安心できるのだ。

筆者が思うに、『シュレディンガーズ・コール』は最高の話し相手だ。凄まじい演出力でプレイヤーを作品の世界に引きずり込み、彷徨える魂たちやメアリの物語に没入させてくる。気がつけばプレイヤーもメアリに自分を重ね、鳴り響く電話の受話器を取り、話さずにはいられなくなる。

そうして本作をプレイしているうちに、『シュレディンガーズ・コール』と対話をするうちに、あなたが抱える後悔や未練と向き合うための「道」も、きっと拓けてくるだろう。

公式サイト：https://shueisha-games.com/games/schrodingers-call/

©Acrobatic Chirimenjako / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

『コーヒートーク トーキョー』で味わう、心と体が整う一杯

最後にご紹介するのは、インドネシアのゲームスタジオ「Toge Productions」と日本のゲームソフトパブリッシャー「コーラス・ワールドワイド」が手がける大人気アドベンチャーゲーム「コーヒートーク」シリーズの最新作『コーヒートーク トーキョー』だ。本作では、これまでの舞台であったアメリカのシアトルを離れ、日本の東京にある小さなカフェで物語が紡がれる。

『コーヒートーク トーキョー』のプラットフォームは、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Steam、Xbox。価格は1,980円

プレイヤーはバリスタとなって、店に訪れるさまざまな客と言葉を交わしながらドリンクを提供する。この「コーヒートーク」シリーズの主軸たるゲームプレイに変わりはないが、本作では新たなキャラクターが多数登場する。これまでのシリーズ作でも、吸血鬼や狼男など個性豊かな面々が揃っていたが、本作では舞台が日本であるため、私たちに馴染み深い“妖怪”たちが店を訪ねてくるのだ。

定年退職を迎えたばかりのカッパ族の「ケンジ」や、その部下であるのっぺらぼうの「マコト」、カフェの向いで小料理屋を営む雪女の「ユキ」に、幽霊のくせにやたらと陽気な女の子「アヤメ」など、日本の定番妖怪たちがカウンターで肩を並べる。新たな面々にフレッシュさを感じながらも、よく見知った妖怪キャラクターたちに親近感と愛着が湧いてくる。

個性豊かなキャラクターたちが多く登場する本作で、筆者が特に惹かれたのが、ミュージシャンの「ジュン」と、バリスタの見習いアシスタントを務める「ヴィン」だ。

ジュンは今をときめく音楽アーティストで、物語の冒頭では過去シリーズに登場したネコミミ族の「ヘンドリー」が娘の「レイチェル」とのコラボを打診するため、ジュンを訪ねてくる。しかし、ジュンは一部のファンやメディアからの酷評に悩み、スランプに陥っていた。そして、予定していたライブを中止せざるを得ない状況にまで追い詰められ、苦悶の日々を過ごす。

見習いアシスタントのヴィンもまた、心の曇りが晴れない。バリスタや客たちに明るく振る舞って見せるが、過去に起きた大事故から身体に不調を抱えており、思うように生きられない自分に苛立ち、疲れ果てている。

そんな二人を癒してくれるのは、心身を労わる一杯のドリンクと、それを飲み切るまでの「自分と向き合う時間」だ。

心と体のバランスを取るのは、非常に難しい。常に絶好調！とはいかず、不意につまずいてはあれよあれよと深みにハマり、なかなか抜け出せなかったりする。早くどうにかしなければと焦るほど、さらに悪い結果を招いたりもする。

そんなときに大事になるのは、一息つく時間だ。街の喧騒やSNSの情報から離れ、ただただお気に入りの一杯をじっくりと飲む時間、立ち止まって考える時間、心と体のバランスを整える時間。遠回りやサボりのように感じる「一息」にこそ、自分らしいペースを掴むきっかけがあるのではないかと、ジュンとヴィンを見ていて感じた。

『コーヒートーク トーキョー』では、夏の2週間が描かれる。カフェでの一日を「一息つくための一杯」に見立て、毎日少しずつプレイしていくのもおすすめだ。

公式サイト：https://coffeetalkgame.jp/

©2026 Toge Productions / 2026 Chorus Worldwide

今回ご紹介した3作品は、筆者にとって「お守り」のような存在で、ふとした瞬間に作中のワンシーンや一言を思い出しては、心を和らげたり、そっと背中を撫でてもらったりしている。人によって感じ方はさまざまだが、この記事をきっかけに作品を知って、プレイして、あなたの心に何かしらの癒しを届けられたらうれしく思う。