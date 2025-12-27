2025年も続々と新作インディーゲームが発売され、「時間が足りない！」「身体が2つ3つ欲しい！」と感じるほど、今年も良作が目白押しであった。また、今年夏に京都で開催された「BitSummit the 13th」や、秋の「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」では、いずれもインディーゲームの出展数は過去最大規模となり、ますます注目度は高まっている。

筆者がこの1年間でプレイしたインディーゲームは、数多ある作品のうちのほんの一部だが、そのなかでも特に印象的で心に残った3作品をご紹介したい。どの作品も数時間でプレイ可能なので、気になった方はぜひ年末年始のお休み期間に遊んでみてほしい。

まだまだ続く『都市伝説解体センター』の特大ムーブメント！

「2025年を代表するインディーゲーム」といえば、多くの人がこの作品を思い浮かべるだろう。今年2月に発売された、「墓場文庫」が手がけるミステリーアドベンチャー『都市伝説解体センター』だ。筆者も多分に漏れず、大いにハマった。

本作は、主人公の「福来（ふくらい）あざみ」が、怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う「都市伝説解体センター」を訪れる場面からはじまる。あざみは、センター長の「廻屋渉（めぐりやあゆむ）」や、先輩の調査員「止木休美（とまりぎやすみ）・通称：ジャスミン」と出会い、都市伝説絡みの依頼を解決していく。

物語は、1話にひとつの怪異を解体していくドラマ仕立てで展開する。1話のプレイ時間は、おおよそ1～2時間程度。平日の仕事終わりに1話ずつ大事に進めて、1週間の糧にしよう。そう思いながら、第1話・第2話と進めていったが、第3話あたりから先が気になりブレーキが効かなくなってしまった。というのも、毎話ごとにテーマとなる怪異は解決されるものの、本作の主軸となる大きな「謎」は話数を重ねるごとに深まっていくばかりなのだ。

結果として、第3話～最終話までを夜通し一気にプレイし、クリアまで駆け抜けてしまった。早朝4時の朝日が眩しく光り、1週間の糧を3日で食らい尽くしたうえに生活リズムはぐちゃぐちゃに崩れた。そして、物語を最後まで見届けたファンの「怪異」の皆様なら共感してくれるだろう。クリアして半年以上が経った今も、筆者は『都市伝説解体センター』に情緒をぐちゃぐちゃに狂わされている。

本作がここまで大きなムーブメントを起こした要因は、ネタバレを配慮したファンの叫びと、公式からの無限の供給がある。本作の結末には、大声で叫び出したくなるような「どんでん返し」が仕込まれているが、ゲームをクリアしたファンたちは誰に強制された訳でもなく、決してその「どんでん返し」を口外しなかった。

「クリアしたけど、この気持ちをどうすればいいか分からない」「助けて！」「無理…」

SNSにあふれた阿鼻叫喚の声に多くの人が触発され、見事に怪異の輪が拡がっていったのだ。

もし未プレイの方がいるのなら、重ねて伝えたい。

「頼むから、初見で、自分で、プレイしてくれ！！」

もうひとつの要因である、公式からの無限の供給について。開発元の「墓場文庫」チームの皆さんはとにかくサービス精神旺盛で、SNSでの感想に爆速で「いいね」をしてきたり、さまざまなゲームイベントに登壇して制作秘話を語ってくれたりと、ファンを楽しませることに惜しみない愛を注いでくれる。

加えて、彼らと二人三脚で本作を手がけた「集英社ゲームズ」によるゲーム以外での展開も凄まじい。ノベライズや少女漫画誌「りぼん」での連載、オーディオドラマ、コラボカフェ、謎解きイベントなど、追い切れないほどの供給を滝行のごとく浴びせられ続けている。

『都市伝説解体センター』の人気は止まるところを知らず、間違いなく来年以降もこのムーブメントは続くだろう。特に発売1周年となる2026年2月には、「どデカい何かが待ち受けているのでは？」と予想する。

怪異の皆様、2026年もどうかご一緒に『都市伝説解体センター』に狂わされていきましょう。

（c）Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

『ダレカレ』で気づいた、人それぞれの世界と心の在り方

続いてご紹介するのは、ゲームクリエイターのyona氏が手がける新感覚のインタラクティブノベルゲーム『ダレカレ』だ。今年7月に「講談社ゲームクリエイターズラボ」から発売され、TGS2025の「センス・オブ・ワンダー ナイト 2025」 ではグランプリを受賞。そのほか、The Indie Game Award 2025にもノミネートされるなど、国内外から高い評価を受けている注目作だ。

『ダレカレ』について語る前に、あらかじめお伝えしておきたいことがある。

本作はフィクションではあるが、現実を思い起こさせるような表現を含み、人によっては心に重く感じられることがある。そのため、安心できる環境で、心に余裕のあるときにプレイすることをおすすめしたい。

これはゲーム初回開始時に表示される内容であり、ネタバレを含む本稿を読むうえでも大事にしていただきたい。

本作では、登場人物たちの視点を通して、人の認識の「歪み」を体験する。基本操作は、ボタンクリックのみ。物語は全3章で構成され、約1時間でクリアが可能だ。

第1章は、少女が目覚める場面からはじまる。寝ぼけ半分で朝の支度をととのえリビングに向かうと、そこにいるはずの父親の代わりに見知らぬおじさんが眠っていた。

「お父さんはどこなの？」「おじさんは誰なの？」「一体なにが起きているの？」

少女を介してプレイヤーにも不安が募り、その焦りがゲームプレイに表れてくる。「食事をする」「ドアを開く」「電話をかける」といった単純な動作すらおぼつかなくなり、不穏な空気が流れる。

第2章・第3章と進んでいくと、その少女が実は老齢の女性で、認知機能において何かしらの障がいを抱えており、パートナーの男性を「お父さん」や「見知らぬおじさん」として認識していたことが明らかになる。

先述したように、本作のテーマは人によっては非常に重く心にのしかかり、つらい感情を思い起こさせるだろう。筆者にとっても決して他人事ではなく、プレイをしながら涙が止まらなかった。ただ、この作品を繰り返しプレイして思うのは、「人それぞれの世界がある」ということ。

食の好みが分かれたり、映画を観て違った感想を抱いたりするのと同じように、例えば「リンゴは赤い」という認識も人それぞれあっていいはずなのだ。自分以外の人にとってリンゴが赤くとも、私にとってのリンゴは白い。時間は不可逆で、今を生きることが共通認識として「正しい」ことであろうと、逆行して過去を遡り生きることは決して「間違い」ではない。

人の認識の「歪み」を描いた本作に触れ、「その人にとっての世界の見え方」のひとつを追体験できたことで、自分の、そして自分以外の人に対する「心の寄り添い方」を知れたように思う。

ゲームプレイに限らず、2025年さまざま体験した出来事のなかでも、『ダレカレ』がもたらした心の揺らぎは非常に忘れがたいものがあった。

(c) TearyHand Studio / Kodansha Ltd.

実感をもって味わう遠い過去の出来事。『The Berlin Apartment』

最後にご紹介するのは、ドイツのゲームスタジオ「Blue Backpack」が企画・製作するアドベンチャーゲーム『The Berlin Apartment』だ。「PARCO GAMES」のパブリッシングタイトル第1弾として、今年11月に発売された。

本作の舞台は、ドイツ・ベルリンにあるアパートメント。120年におよぶ歴史を刻む一室には、かつてそこに暮らしていた住人たちの「遺物」が眠っていた。誰かが誰かに宛てた手紙や、瓦礫に埋もれた星のオーナメントなど、プレイヤーは遺物から紡がれる過去の物語を、その時代に生きた住人ひとりひとりの視点で追体験していく。 「私の前に、誰がここに住んでいたんだろう？」という何気ない想像をゲームに落とし込んだ作品だ。

『The Berlin Apartment』のプラットフォームは、PlayStation5、Steam、Xbox。価格は2,800円で、今後はNintendo Switchでも発売予定だ

本作において印象的だったのは、「同じアパートから見える違う景色」だ。第二次世界大戦の傷跡が残る廃墟、東西を分かつベルリンの壁、コロナ禍によるロックダウンで静まり返る街角。時代ごとに繊細かつ丁寧に描かれたアパートからの情景は、一人称視点も相まって、プレイヤーを「当事者」としてグッと引き込んでくる。

また、作中の何気ない操作に込められた、ゲームプレイの工夫にも心が躍った。例えば、ベルリンの壁を超えて届けられる紙飛行機。手紙の内容を読み上げながら、折り方の手順をひとつひとつプレイヤーに操作させることで、「手づくり」の温もりを感じさせてくれる。いざ壁の向こうへ紙飛行機を飛ばすときも、その工程があるからこそ、「あの人に届けたい！」という想いがより強くなるのだ。

各時代の住人ごとにゲームプレイはさまざまに変化する。なかでも筆者が特に印象的だったのは、1945年の「静かな夜」だ。主人公の少女は、藁や松ぼっくりでできたオーナメントを壁に掛けたり、ろうそくに火を灯したりして、部屋中をクリスマスの飾りつけで彩っていく。どこに何を飾るのかはプレイヤーの自由で、ささやかな挙動ながらも幸せなワクワク感があった。

しかし、メインのクリスマスツリーの飾りつけを求めて少女がアパートを探索しはじめたところで、一気に胸が締めつけられた。第二次世界大戦の戦火によって廃墟と化したアパートは、壁が崩れ落ち、瓦礫には雪が降り積もっている。隙間風が吹きすさぶなか、少女が見つけたツリーの飾りつけは、心温まるクリスマスとは程遠いものばかりだった。

純真無垢な子どもの視点で見つめる、温かくも寂しい戦後のクリスマス。どこかで本当にあったかも知れない遠い過去の出来事を、こんなにも実感を持って味わえるのは、ゲームプレイの体験ならではだった。

冒頭でも述べたように、本作は「PARCO GAMES」のパブリッシングタイトル第1弾の作品である。本作をプレイしたことで、今後どういったゲームタイトルが「PARCO GAMES」から発売されていくのか、新たな展開に期待が高まった。

（c）btf

2026年も新作インディーゲームの発売が山ほど控えており、どんな新しい体験が待ち受けているのか楽しみで仕方がない。皆さんも、来年もまた素敵なゲーミングライフをお過ごしください！