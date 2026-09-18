コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は9月18日、「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）で開催したインディーゲーム開発者によるピッチコンテスト「センス・オブ・ワンダー ナイト 2026」（SOWN2026）の各受賞作品を発表した。最高賞にあたる「Audience Award Grand Prix」は、日本からエントリーした「顔UFO」（制作者：宮澤卓宏氏）が受賞した。

「顔UFO」は、グランプリに加え「Best Experimental Game Award」「Best Game Design Award」「Best Presentation Award」も受賞し、計4賞を獲得した。

「顔UFO」

「Audience Award Semi-Grand Prix」には、中国からエントリーした「UNKNOT! -アンノット!-」（制作者：P.F.J.）が選ばれた。

また、「LEGACY CODE」（制作者：127号室、日本）は、「Best Technological Game Award」と「Best Arts Award」の2賞を受賞した。グランプリを受賞した宮澤氏には賞金3,000USドル、各賞の受賞者にはそれぞれ500USドルが授与された。

あわせて「ポッキー賞」も発表された。同賞は、TGS2026インディーゲーム公式アンバサダーを務める動画クリエイターのポッキー氏が、「SELECTED INDIE 80」およびSOWNの応募作品全151タイトルから、ゲーム実況者の観点でプレーしたいと思うタイトルを選出するもの。

今回は「連帯責任」（Hugecalf Studios：イギリス）、「妹に運転を教える」（Easy Fox：韓国）、「Become」（Valentin Wirth：チェコ）の3作品が受賞した。受賞作品のプレー動画は後日、ポッキー氏のYouTubeチャンネルで公開される。

SOWNは、見た瞬間やコンセプトを聞いた瞬間に、誰もがはっとし、自分の世界が何か変わるような感覚を引き起こすゲームアイデアを持つインディーゲーム開発者を発掘するコンテスト。19回目となる今回は、応募151タイトルからファイナリスト8組を選出した。8組は、ビジネスデイ初日の9月17日に幕張メッセの国際会議場でプレゼンテーションを行った。

プレゼンテーションと発表授賞式の模様は、TGS2026公式番組で視聴できる。TGS2026は9月21日まで開催し、一般公開日は9月19日から21日まで。