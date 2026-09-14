株式会社ZOZOは9月18日、『ポケットモンスター』30周年を記念したTシャツコレクション「Pokémon 30th Anniversary 1025 T-shirt Collection presented by ZOZOTOWN」をZOZOTOWNで受注販売する。これまでに発見されたポケモン1,025匹（一部のすがたちがいを含む）をTシャツとして展開し、キッズの100～160cmからS～XXXLまでの全13サイズで用意する。価格は各3,960円。

「Pokémon 30th Anniversary 1025 T-shirt Collection presented by ZOZOTOWN」のビジュアル

本コレクションは“1025の「好き」を着る。”をテーマに、ポケモン30周年を記念して制作されたロゴをデザインに使用。うちピカチュウのロゴは、「30」の文字をブラックカラーにアレンジしたZOZOTOWN限定デザインとなっている。一部のデザインは9月18日以降、順次販売を開始する。

サイズはキッズの100～160cmとS～XXXLの全13サイズを展開し、思い出のポケモンからお気に入りのポケモンまで、子どもから大人まで一人ひとりの“特別な一匹”を選べるラインナップとなっている。

Tシャツ1点の購入につき、ZOZOTOWNデザインのピカチュウロゴステッカーが付属するほか、商品は1点ずつオリジナルBOXに入れて届けられる。

Tシャツ1点購入につきピカチュウロゴステッカーが付属する

受注販売期間は2026年9月18日正午～12月15日11時59分まで。特設ページは9月18日正午に公開予定で、注文から最短14日での届けを予定している（生産状況により遅れる場合がある）。特設ページでは、好きなポケモンを選ぶ楽しさを表現したビジュアルや動画でコレクションを紹介する。

特設ページで公開されるコレクション紹介ビジュアル

なお、ポケモンは1996年2月27日に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えており、記念の1年を通じてさまざまな企画が展開されている。

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