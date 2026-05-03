待ちに待ったゴールデンウィークが到来！ 4月から新生活がはじまり、慌ただしい日々を過ごしてきた人たちも、ようやくひと息つけるころだろう。これから迎える暑い夏に向け、このまとまった休暇をどう過ごし、いかに英気を養うかは非常に重要だ。

そこで本記事では、連休を最大限に楽しむための「話題の新作ゲーム」を、タイプ別にピックアップ。溜まった疲れを癒したい人、日常から離れて気分転換したい人、それぞれのコンディションや目的に合わせた2作品をご紹介したい。

心癒される『ぽこ あ ポケモン』で、のんびり時間を過ごそう

溜まった疲れを癒したい人には、ポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこ あ ポケモン』をおすすめしたい。

2026年3月5日に発売した本作は、発売後4日間で世界累計販売本数220万本を突破。2026年4月末の現在も、「Nintendo Switch 2 ソフトダウンロードランキング」でトップを走っている話題作だ。

『ぽこ あ ポケモン』の対応機種は、Nintendo Switch 2。価格は、【パッケージ版（キーカード）】8,980円、【ダウンロード版】8,980円

ゲームに不慣れな人は、「サンドボックスゲーム」がどういったジャンルなのか想像しにくいかもしれない。プレイ感覚としては、「砂場（サンドボックス）遊び」や「積み木遊び」に近い。土や石、草地などの「ブロック」を重ねてつなげたり、家具などの「アイテム」をつくって装飾したりしながら、自由に創作を楽しむゲームジャンルだ。

『ポケットモンスター』といえば、「ポケモンバトル」がシリーズ通しての魅力のひとつだが本作には戦闘要素は一切登場しない。プレイヤーは「へんしん」が得意な「メタモン」となって、ポケモンたちと「ともだち」になり、みんなで協力しながら少しずつ住みよい街をつくっていく。まさに「スローライフ」な作品なのだ。

タイプ相性を考えながらの「ポケモンバトル」に苦手意識があり、また、これまでサンドボックスゲームに触れたことのなかった初心者の筆者も、「これならプレイできそう！」と、本作の発売を楽しみにしていた。

いざプレイしはじめると、物知りで、他のポケモンからは「モジャンボはかせ」とよばれているモジャンボによる親切丁寧な教えと、ポケモンたちの「わざ」を使った分かりやすい操作方法で、自然と創作にのめり込んでいった。簡単なポケモンの「生息地」づくりからはじまり、建物や道を整え、だんだんと街ができあがっていく楽しさは、想像していた以上の充実感があった。

そして、本作をプレイしたことで、思いも寄らない「効能」もあった。

前述のように、本作の主人公はニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンであり、プレイヤーはメタモンとなってポケモンたちと交流を育んでいく。

ゲームを開始した直後には、メタモンがトレーナーになんと呼ばれていたのか、名前を入力する。おそらく、多くのプレイヤーは自身をメタモンのトレーナーと位置づけ、相棒としてメタモンに名前をつけるのでは？と後から思ったのだが、筆者はうっかり自分の名前をメタモンにつけてしまった。

メタモンの名前はあとから変えることができず、「やってしまった…」と思ったが、これによりポケモンたちとの会話から得られる「癒し」が倍増した。

ポケモンたちは、住みよい街をつくるために奔走するメタモンに対し、積極的に声をかけてくれる。「いつもありがとう」「一緒にいて楽しい」「だいすき」「毎日しあわせー！」と、感謝の気持ちや好意をストレートに伝えてくれるのだ。

こんなに可愛いポケモンたちが、自分を頼りにしてくれる。しかも、頑張ったことに対して、「ありがとう」と言ってくれる。これでもかというほどに「好き」を伝えてくれる。 うっかりとはいえメタモンに自分の名前をつけたことで、ポケモンたちからの言葉はより深く筆者の心に響いた。

自分なりに仕事や勉強や家事を頑張って、それでもうまくいかずに凹んでしまう日があるなかで、純真無垢なポケモンたちとの会話は心洗われる癒しとなるだろう。特に、普段からネガティブ思考に陥りやすい筆者にとっては、癒しを超えて自己肯定感すらも爆上がりさせてもらった。「いつもありがとう」は、最早こちらのセリフだ。ありがとう、ポケモンのみんな…！

もちろん、メタモンの名前によらず、本作におけるポケモンたちの会話はどれも尊い。多忙な生活で疲れやストレスが溜まっている人は、ぜひ『ぽこ あ ポケモン』でゆっくりのんびりした時間を過ごし、ポケモンたちに心を癒されてほしい。

公式サイト：https://www.pocoapokemon.jp/ja/

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小気味よい展開が気分爽快！ 『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』

日常から離れて気分転換したい人には、スクウェア・エニックスが手がけるミステリーアドベンチャーゲーム『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』がおすすめだ。

本作は2023年3月に発売された第1作『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』に次ぐ、シリーズ最新作。どちらも昭和後期の日本を舞台に、各地の「伝承」や「呪い」を軸にした群像劇が展開される。

『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』のプラットフォームは、Nintendo Switch、Steam、iOS／Android。価格は2,480円

第2作『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』の舞台は、三重県伊勢志摩地方。伊勢湾に浮かぶ離島「亀島」を中心に、不老不死をもたらすとされる人魚の謎をめぐって個性豊かなキャラクターたちが物語を紡ぐ。

主人公は、海女になったばかりの少年「水口 勇佐（みなくち ゆうざ）」。勇佐は、とある夏の日に幼なじみの「雲居（くもい） アザミ」と共に亀島の南海へ素潜り漁に出る。初めての沖での漁にも関わらず、なぜか勇佐は自信満々で、自分のことを「素潜り漁の申し子 素茂栗 漁太郎（すもぐり りょうたろう）なのだ…！」と言い出した。

この勇佐の名乗りを皮切りに、本作では一癖も二癖もある濃ゆいキャラクターたちが珍妙かつ軽快なトークを繰り広げ、人魚や亀島に秘められた謎を解き明かしていく。

プレイヤーが操作できるキャラクターは、勇佐のほかに3人。数ヶ月前に亀島に流れ着いた謎の少女「白浪 里（しらなみ さと）」、伊勢で起きた事件を調査する自称・主婦の「志貫 結命子（しき ゆめこ）」、人魚に魅せられ日本にやって来たアメリカ人「アルナーヴ・バーナム（通称：アヴィ）」だ。

プレイヤーは「ストーリーチャート」と呼ばれるチャプターのマップ機能で4人の視点を切り替えながら、時間や場所を横断して物語の真相を探っていく。各キャラクターが解いた謎をパズルのピースのように組み合わせ、プレイヤー自身の手で結末を導き出すのだ。

勇佐に負けず劣らず個性が強い3人のキャラクターのうち、筆者が特に心を掴まれたのがアヴィだ。初登場からエンジン全開で、ばっちりカメラ目線で自己紹介をキメてくる。「〜なのだぜ！」という特徴的な語尾に加え、「ビッグなお世話だぜェ！」（大きなお世話の意）といった独特の言い回しや、ロマンを追い求める自身を「ロマンマン」と表すなど、終始テンションが高くシリアスな場面でも彼に笑わされてしまう。大柄でイカつい見た目とは裏腹に、愛嬌満点で憎めないキャラクターだ。

ミステリーかつ「呪い」をテーマとすれば、作品の空気感は重く暗くなりがちだ。事実、前作の『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』はホラー要素が強く、呪いの力を駆使した「呪殺バトル」が起きるなど、凄惨な場面も出てくる。

本作も呪いの力や血なまぐさい描写があるにはあるのだが、勇佐やアヴィをはじめ、癖の強いキャラクターたちが暗い雰囲気をかき消してくれるのだ。

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』での一幕。「蘇りの秘術」をめぐり、9人の男女が「願い」と「呪い」をぶつけ合う

キャラクターたちの軽快なトークでテンポよく話が進み、次々と謎が解かれていく過程は「爽快」の一言に尽きる。加えて、夏の離島という爽やかな舞台。青い海、青い空、波の音、カモメやセミの声は、プレイヤーを非日常へと誘ってくれる。

せっかくの長期休暇なのだから、日常を忘れてリフレッシュしたいと考える人には、自信を持って本作をおすすめしたい。笑って泣いて、謎を解き明かした暁には、きっと晴れ晴れとした気持ちで休み明けを迎えられるだろう。

なお、前作の『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』をプレイしていなくても、『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』は存分に楽しめる。どちらを先にプレイしても問題ないつくりになっているので、気になったほうからはじめてみるのもよいだろう。現在セール中で、2作品を買ったとしても3000円でおつりが出るほどのお手頃価格！(セールは、Switch／スマホ版は5/11まで、Steam版は5/7まで実施中) 各タイトル10時間弱でクリアできるので、連休にはぴったりのボリュームだ。

公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/paranormasight/file38/

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今回ご紹介した2作品をはじめ、2026年発売の新作ゲームは早くも豊作だ。話題に乗り遅れないためにどんどん手をつけていきたいところだが、ゲームをするにもコンディションが大切。今の自分に合った作品を楽しみ、充実したゴールデンウィークをお過ごしください！