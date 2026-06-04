2026年5月22日～24日に京都市勧業館「みやこめっせ」にて、インディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」が開催された。

「BitSummit」は、“国内のおもしろいインディーゲームを海外に向けて発信していく”という趣旨のもと、2012年に発足したイベントだ。会場では、インディーゲーム開発者やパブリッシャーが趣向を凝らしたブースを展開し、試遊や展示を通じて来場者にゲームを楽しんでもらう。

  • 「BitSummit PUNCH」の会場入口。今年のテーマは『High Impact（ハイ インパクト）』で、「創造の純度と熱量が世界を動かす力に変わる」という信念が込められている

    「BitSummit PUNCH」の会場入口。今年のテーマは『High Impact（ハイ インパクト）』で、「創造の純度と熱量が世界を動かす力に変わる」という信念が込められている

初回200名ほどだった「BitSummit」の来場者数は年々増え、14回目を迎えた今年の「BitSummit PUNCH」では、3日間の累計来場者延べ人数は過去最大の68,208人を記録した。総出展数は496となり、80のスポンサーが協賛するなど、回を重ねるごとに勢いを増し、注目度を上げているゲームイベントだ。

「BitSummit」は例年7月に開催されていたが、2026年は5月開催。暑すぎず寒すぎず、ちょうどよい穏やかな気候かと思いきや、いざ会場に足を踏み入れるとインディーゲームを愛する人々の熱気が渦巻き、一気に気持ちが昂った。そんな現地会場の「熱」を、気になった出展作品などとあわせてご紹介したい。

  • 5月23日の一般公開日の様子。会場となった「みやこめっせ」の入口には開場前から長蛇の列ができていた

    5月23日の一般公開日の様子。会場となった「みやこめっせ」の入口には開場前から長蛇の列ができていた

東映ゲームズやPARCO GAMESが初出展！ 非ゲーム企業も続々と参入

前述の通り、「BitSummit」は年々開催規模を拡大しており、その注目度の高さから近年ゲーム事業に乗り出した非ゲーム企業からの出展も増えている。

「BitSummit PUNCH」では、映画やテレビ番組などの映像制作を行う「東映」が設立した、新規ゲーム事業「東映ゲームズ」が初出展。パブリッシングタイトルとして発表された、『KILLA』『HINO』『DEBUG NEPHEMEE』の3作品の試遊を展開した。

  • 東映ゲームズの出展ブース内の様子。中央の柱を囲うかたちで作品ごとに各2台の試遊スペースが設けられた

    東映ゲームズの出展ブース内の様子。中央の柱を囲うかたちで作品ごとに各2台の試遊スペースが設けられた

数々の人気映像作品を手がけてきた東映がゲーム事業のスタートとして選んだのは、既存IPのゲーム化ではなく、全く新しいオリジナルタイトルだ。これまで個別にイベント出展していた3作品が、東映ゲームズのパブリッシングタイトルとして一堂に会するのは今回が初となる。

  • UnGloomStudioが手がけるアクションアドベンチャーゲーム『HINO』。絵師・やたら氏がボールペンで描く、物悲しくもどこかあたたかみのある世界観をゲーム化した作品

    UnGloomStudioが手がけるアクションアドベンチャーゲーム『HINO』。絵師・やたら氏がボールペンで描く、物悲しくもどこかあたたかみのある世界観をゲーム化した作品

  • Nephemee Studioが開発中の2Dアドベンチャーゲーム『DEBUG NEPHEMEE』。4つのミニゲームを同時に操作しなければならず、愛らしい見た目に反してなかなかハードな作品だ

    Nephemee Studioが開発中の2Dアドベンチャーゲーム『DEBUG NEPHEMEE』。4つのミニゲームを同時に操作しなければならず、愛らしい見た目に反してなかなかハードな作品だ

なお、3作品の選定は東映ゲームズのチームメンバー3名によるもので、各人の「推し作品」とのこと。『KILLA』を担当する新規事業開発部スーパーバイザーの松本拓也氏は、「世界観に一目惚れした」と教えてくれた。

『KILLA』は、韓国のインディーゲームサークル「ケンキツ団（Black Tangerine）」が手がける、ミステリーアドベンチャーゲームだ。主人公の見習い薬剤師「ヴァルハラ」は、何者かに殺害された師匠の「ラを殺せ」という遺言を手がかりに、復讐を果たそうと犯人を探す。

人の心の闇を描くダークミステリーではあるものの、飛び出す絵本のようなグラフィックや演出、個性豊かなキャラクターたちが彩りと軽やかさを添え、独創的な世界観を作り上げている。

筆者も、TGS2024で『KILLA』に出会い、その世界観に惚れ込んでからずっと発売を待ちわびている。ゲームそのものはもちろん、例えばアニメーションや映像作品での展開など、東映ゲームズとタッグを組んだからこそ生まれる新たなシナジーに大いに期待したい。

  • 『KILLA』の試遊スペース。キャラクター写真などの装飾が施され、細部に至るまでこだわって世界観が作り込まれていた

    『KILLA』の試遊スペース。キャラクター写真などの装飾が施され、細部に至るまでこだわって世界観が作り込まれていた

  • プレイヤーは主人公「ヴァルハラ」を操作して手がかりとなるアイテムや情報を集め、「人形劇」を演じながら物語の真相を暴く

    プレイヤーは主人公「ヴァルハラ」を操作して手がかりとなるアイテムや情報を集め、「人形劇」を演じながら物語の真相を暴く

続いてご紹介するのは、こちらも「BitSummit」には初出展となった「PARCO GAMES」のブースだ。PARCO GAMESは2025年8月の設立以来、『The Berlin Apartment』『Constance』『南極計画』『Finding Polka』と、続々とパブリッシングタイトルを発表し、ゲーム事業領域を拡大してきている。

「BitSummit PUNCH」開催初日には、新たに『DEPERSON』のパブリッシングを発表。出展ブースでは同日に公開された体験版を試遊することができた。

  • 「PARCO GAMES」の出展ブース。小さな売店「kiosk」をテーマに、各作品ごとにゲーム試遊やグッズ販売などを展開した

    「PARCO GAMES」の出展ブース。小さな売店「kiosk」をテーマに、各作品ごとにゲーム試遊やグッズ販売などを展開した

『DEPERSON』は、トルコのクリエイティブ・スタジオ『Error Thing』が手がける、2Dサイケデリックホラーだ。病院の一室で目を覚ました記憶喪失の主人公「アーロン」は、自分が誰なのか、ここがどこなのか何も思い出せない。病院にはさまざまな心の病いを抱える患者がおり、プレイヤーはアーロンと共に夢か現実か曖昧な世界を歩き回って、物語の奥深くへと沈んでいく。

筆者も早速プレイしてみたところ、これまで発表された4作品とは全く異なる、無秩序でおどろおどろしい雰囲気に圧倒された。炎への美的執着から放火症を患う者、戦闘時の爆発により下肢を喪失し、PTSDを発症する者など、病院内では目を背けたくなるような出会いが続く。一方で、アーロンとの会話から紡がれる患者たちの記憶や、不穏な美しさが漂うビジュアルからは目が離せない。「怖いもの見たさ」をくすぐられる独特なゲーム体験に、気がつけばのめり込んでいた。

体験版でプレイできる範囲は、物語の序盤にあたる第1章相当とのこと。まだまだ謎多き本作と、「PARCO GAMES」が魅せる新たな一面に期待感が高まる。

  • 下肢を失った老兵の病室。過去の栄光を讃える思い出の写真や数々の勲章と共に、不気味な医療器具が並ぶ

    下肢を失った老兵の病室。過去の栄光を讃える思い出の写真や数々の勲章と共に、不気味な医療器具が並ぶ

  • 機関室のような病院内の一室。ここでアーロンがどのような行動を取るかにより、状況が一変する

    機関室のような病院内の一室。ここでアーロンがどのような行動を取るかにより、状況が一変する

  • 『DEPERSON』の展示ブース。左手前の新聞を模したチラシは来場者に無料配布された。そのほか、ステッカーやキーホルダーなど、リリース前から充実したグッズ展開は「さすがPARCO」だ

    『DEPERSON』の展示ブース。左手前の新聞を模したチラシは来場者に無料配布された。そのほか、ステッカーやキーホルダーなど、リリース前から充実したグッズ展開は「さすがPARCO」だ

東映ゲームズやPARCO GAMESのほかにも、『都市伝説解体センター』のヒットが記憶に新しい「集英社ゲームズ」は、2026年5月28日発売の『シュレディンガーズ・コール』をメインにブースを出展。作品の世界観にどっぷり浸れる大型展示はインパクト抜群で、会場内で一際目立っていた。

「BitSummit PUNCH」では、第3章の試遊が初披露となり、最新版をプレイしようと多くの来場者が集まった。一般公開日には、本作の試遊に40分待ちの列ができていた。

  • 「集英社ゲームズ」の出展ブース。世界最後の話し相手として、キャラクターたちと「電話」で会話をする本作。会場には巨大な黒電話のパネルが登場した

    「集英社ゲームズ」の出展ブース。世界最後の話し相手として、キャラクターたちと「電話」で会話をする本作。会場には巨大な黒電話のパネルが登場した

  • 5月23日の一般公開日のブース内の様子。かなりの数の試遊台が用意されていたが、あっという間に満席となり長い列ができていた

    5月23日の一般公開日のブース内の様子。かなりの数の試遊台が用意されていたが、あっという間に満席となり長い列ができていた

また、昨年に続き二度目の出展となった「松竹ゲームズ」のブースには、「松竹×競馬ゲーム『Rival Stars Horse Racing』発売×午年」を記念した「馬」が展示された。なんとこの馬、実際に歌舞伎の舞台で使われているそうで、Steamでゲームをウィッシュリストに登録すれば試乗することができた。歌舞伎や演劇を事業の要とする松竹ならではの粋な演出は、来場者からも人気を博していた。

こうした別ジャンルのノウハウを持った非ゲーム企業の参入は、インディーゲーム業界に新たな風を吹き込んでくれるだろう。

  • 2026年5月28日発売の海外競馬シミュレーション『Rival Stars Horse Racing』を記念した展示。全長2m65cmのリアルな馬は迫力満点！

    2026年5月28日発売の海外競馬シミュレーション『Rival Stars Horse Racing』を記念した展示。全長2m65cmのリアルな馬は迫力満点！

大手ゲーム企業にも注目！ 京都といえばの任天堂ブース

2016年の初参加より「BitSummit」にてブース出展やスポンサーを続けている「任天堂」。本社やニンテンドーミュージアムを京都に構えていることもあり、任天堂の出展は「BitSummit」ならではの特色のひとつと言える。

「BitSummit PUNCH」では、「Indie World」の全17タイトルを出展。ブース内には、1人で遊べるシングルプレイの試遊スペースと、2人以上で遊べるマルチプレイの試遊スペースが設けられていた。シングルプレイでは、17タイトルが入ったNintendo Switch 2 が試遊機として設置され、時間内であれば複数のタイトルを自由にプレイできた。

  • 一般公開日の任天堂ブースの様子。シングルプレイの試遊スペースでは、来場者が各々好きなタイトルを楽しんでいた

    一般公開日の任天堂ブースの様子。シングルプレイの試遊スペースでは、来場者が各々好きなタイトルを楽しんでいた

全17タイトルのなかから、筆者はカメラを使った変顔レースゲーム『顔UFO』を試遊した。本作ではプレイヤー自身の顔が「コントローラー」となり、喜怒哀楽の表情の変化でUFOを操りながらゴールを目指す。操作方法は、真顔が「とまる」、笑顔は「あがる」、驚き顔は「さがる」などで、表情筋の柔軟性と瞬発力が求められる斬新な作品だ。

  • ゲームクリエイターの宮澤卓宏氏が手がける変顔レースゲーム『顔UFO』は、2026年の発売を予定している

    ゲームクリエイターの宮澤卓宏氏が手がける変顔レースゲーム『顔UFO』は、2026年の発売を予定している

  • コース内には行く手を阻む障害物も多く、それらを避けるために繊細かつ素早い表情の変化が求められる

    コース内には行く手を阻む障害物も多く、それらを避けるために繊細かつ素早い表情の変化が求められる

コース内の壁や障害物にぶつかるとUFOは爆発し、スタート地点もしくは中間セーブポイントからリスタートとなる。開始してしばらくは、頭で思い描く操作と実際の表情の変化が噛み合わず、また、自身の必死な表情に笑いが止まらなくなり、連続爆発してしまった。

しかし、慣れてくると喜怒哀楽それぞれの「キメ顔」が掴めてくる。コントローラーのボタンを押すように表情をスイッチできるようになり、難しいコースをスムーズにクリアできたときにはかなりの達成感があった。

「BitSummit」には友人や家族連れで遊びに来る方々も多く、任天堂ブースでもマルチプレイのゲームタイトルを一緒に楽しんでいる姿が見られた。ゲームプレイの楽しさが倍増するだけでなく、イベント参加のよい思い出にもなったことだろう。

  • 2人以上で遊べるマルチプレイの試遊スペースにはソファや椅子が用意され、「おうち感覚」でリラックスしながらゲームを体験できた

    2人以上で遊べるマルチプレイの試遊スペースにはソファや椅子が用意され、「おうち感覚」でリラックスしながらゲームを体験できた

イベント参加の思い出といえば、ノベルティも外せない。「BitSummit PUNCH」でも各出展ブースが趣向を凝らし、試遊やSteamのウィッシュリスト登録を促すため、さまざまなノベルティを用意していた。

SNSで特に反響が大きかったのが、ソニー・インタラクティブエンタテインメント「PlayStation」の出展ブースで配布された「限定シール」だ。

ブース内では、PlayStationのインディーズタイトルが試遊できるほか、フォトスポットが設置され、ブース内で撮影した写真にハッシュタグを付けてSNS投稿すると、限定シールがゲットできた。

  • 「PlayStation」の出展ブース。ゲームの試遊のみならず、手前の大きな壁前のフォトスポットで記念撮影も楽しめる

    「PlayStation」の出展ブース。ゲームの試遊のみならず、手前の大きな壁前のフォトスポットで記念撮影も楽しめる

  • フォトスポットコーナーには、『どこでもいっしょ』の「トロ」や『サルゲッチュ』の「ピポサル」といった人気キャラクターの姿も

    フォトスポットコーナーには、『どこでもいっしょ』の「トロ」や『サルゲッチュ』の「ピポサル」といった人気キャラクターの姿も

ノベルティとしてステッカーを配布する出展ブースは多くあるが、PlayStationで配布された限定シールは、巷で大流行中の立体シール風！ トロやコントローラーのマーク、懐かしのポケットステーションなど、ファンにはたまらないデザインが並び、この限定シールを求めてブースを訪れる人も多く見受けられた。

試遊やウィッシュリスト登録のきっかけを作り、ゲームの認知度を高めたりユーザーに愛着を持ってもらったりするためにも、ノベルティはイベント出展には欠かせない重要アイテムなのだ。

  • 話題を呼んだ限定シール。筆者もばっちりゲットしたが、可愛すぎてとても使えそうにない…

    話題を呼んだ限定シール。筆者もばっちりゲットしたが、可愛すぎてとても使えそうにない…

現地ならではの体験がゲームをもっと楽しくする！

「BitSummit PUNCH」が掲げる『High Impact（ハイ インパクト）』のテーマの通り、今年はゲームの試遊やノベルティのほかにも、現地会場ならではの印象的な「体験」が多くあった。

例えば、インディーゲームパブリッシャー「CRITICAL REFLEX」の出展ブースにあった、ホラーアドベンチャーゲーム『No, I'm not a Human』の展示だ。本作では、ドアの覗き穴から来訪者を確認し、その人物が「人」か「化物」かを見極める。

通常のゲームプレイにおいては画面上の話だが、展示ではなんと実物のドアが用意されており、来場者は自身の目で覗き穴から外を確認する。来訪者を「化物」と判断したら、自らの手でドアを開けて銃の引き金を引くのだ。まるでゲームのなかに入り込んだかのような体験は、現地会場の展示ならではだった。

  • ゲーム内の空間をそのまま切り出したかのような、『No, I'm not a Human』の展示ブース。足元には、あの猫ちゃんの姿も

    ゲーム内の空間をそのまま切り出したかのような、『No, I'm not a Human』の展示ブース。足元には、あの猫ちゃんの姿も

  • 覗き穴から見た様子。ゲーム画面では体感できない没入感が、怖さも面白さも倍増させる

    覗き穴から見た様子。ゲーム画面では体感できない没入感が、怖さも面白さも倍増させる

ほかにも、人気キャラクターの着ぐるみを登場させたり、試遊スペースを特殊な空間に作り込んだりするなど、ゲームを知ってもらうため、興味を持ってもらうための「工夫」が会場内のあちこちで光っていた。

  • 「ポケットペア」の出展ブース前でキュートなポーズを決めてくれた、『パルワールド』の人気キャラクター「ツッパニャン」

    「ポケットペア」の出展ブース前でキュートなポーズを決めてくれた、『パルワールド』の人気キャラクター「ツッパニャン」

  • ゲームスタジオ「Q-Games」の最新作『ヨーデルゴルフ』の出展ブースでは、ゴルフカートに乗りながらゲームの試遊が楽しめた

    ゲームスタジオ「Q-Games」の最新作『ヨーデルゴルフ』の出展ブースでは、ゴルフカートに乗りながらゲームの試遊が楽しめた

  • 「Devolver Digital」の出展ブースに設置された、『Heave Ho 2』の試遊スペース。イベント会場であることを忘れるほどの「くつろぎ空間」は、パーティーゲームにぴったり！

    「Devolver Digital」の出展ブースに設置された、『Heave Ho 2』の試遊スペース。イベント会場であることを忘れるほどの「くつろぎ空間」は、パーティーゲームにぴったり！

近年では、発売前にSteamなどのプラットフォームで体験版を公開するゲームタイトルも多く、試遊プレイで言えば自宅でも可能だ。しかし、こうした作品の世界観をより深く味わえる「特別な体験」は、現地会場ならでは。「BitSummit」をはじめ、リアル開催のゲームイベントに参加したことがないという人がいれば、ぜひ飛び込んでみてほしい。きっと、ゲームプレイを超えた感動と出会えるはずだ。

なお、来年で15回目となる「BitSummit」は、2027年5月21日～5月23日の3日間開催を予定している。来年はどんなインディーゲームに出会えるのか、今から非常に楽しみだ。

日比佳代子

日比佳代子

ひびかよこ

武蔵野美術大学映像学科 卒業。写真スタジオ、ギャラリー勤務を経て、2019年よりライター活動を開始。現在はインディーゲームを中心に、イベントレポートやインタビューといった取材記事の執筆、写真撮影を手がける。ライター業と並行して、クラウドファンディングキュレーターとしても活動中。
Xアカウント（@ky_k21c）

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