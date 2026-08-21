『ドラマなふたり』の物語が1分で分かる特別映像と監督コメント映像が公開

A24のラブストーリー史上No.1ヒットを記録した『ドラマなふたり』（公開中 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の、物語が1分で分かる特別映像とクリストファー・ボルグリ監督によるコメント映像が公開となった。

『ドラマなふたり』は、A24が贈るゼンデイヤとロバート・パティンソン共演のラブストーリー。監督は、『ドリーム・シナリオ』（2023）や『シック・オブ・マイセルフ』（2022）で知られるクリストファー・ボルグリ。プロデューサーには『ミッドサマー』（2019）のアリ・アスターが名を連ねている。

この度、ゼンデイヤとロバート・パティンソンが揃って登場し、本作の予測不能な展開と、ふたりの愛が試されていく物語の魅力を語る、1分で分かる『ドラマなふたり』特別映像が公開となった。

「1週間後に結婚式を控えたふたりの話よ」と切り出すゼンデイヤ。親友たちと食事やワインを楽しむ、ごく普通のひとときを過ごしていたふたりだが、「そこで、すべてが変わる」。一気に状況が一転し、ふたりは「予定通り、結婚すべきか」という大きな決断を迫られることになる。そんな物語の核心について、パティンソンは「実は互いを知らないかも」「相手をどこまで信じられるか」と問いかける。これまで築いてきた関係そのものが揺さぶられるなか、ゼンデイヤも「愛が試されるわ。愛のためにできることは？」とコメント。さらにパティンソンは、「誰かを愛することの真意も問われる」と続ける。

本作が突きつけるのは、愛する相手にすべてをさらけ出すことができるのか、そして相手の「すべて」を知ったうえで、それでも愛し続けられるのか――誰もが一度は考えたことのある、愛の本質をめぐる問いだ。

一方で、重苦しい恋愛ドラマにとどまらないのも本作の魅力。ゼンデイヤは「"これぞラブコメだ"と監督は言ってた」と明かし、「こんな脚本、初めてよ」とその独創性に驚きを見せる。恋愛の可笑しさや痛々しさ、そして人間の弱さまでも包み込んだ本作について、ふたりがそれぞれの言葉で魅力を語っている。

そして最後には、ゼンデイヤが「実際に観て、体験するしかない。すごくドラマな展開よ」と意味深に笑い、パティンソンも「覚悟しろ」と一言。それに続いてゼンデイヤが「覚悟して」と挑発し、観客を待ち受ける予測不能な"ドラマ"を自信ありげに予告する映像となっている。

同時にクリストファー・ボルグリ監督が日本のファンに向けて自ら撮影・愛犬とともに出演・ディレクションを手がけた特別コメント映像も公開となっている。楽しいグラフィックやアニメーション、効果音なども交えて、遊び心を表現してほしいという監督からのリクエストに応え、何度もやり取りを経て完成した映像に、監督自身は「ユーモアが抜群！」と自信をのぞかせる。

本作のストーリーを思いついたきっかけや、自身の好きな恋愛映画がラース・フォン・トリアー監督の『奇跡の海』（1996）であり「胸が張り裂けるけど、愛の真の力を描いてるからだ」と即答、監督が描く"愛"へのこだわりが垣間見えるコメントとする様子のほか、劇中には本作撮影中に亡くなったデヴィッド・リンチに対しての敬意を込めた秘密の＜仕掛け＞があることなどを告白。さらに「これから結婚する人へのアドバイス」を求められると、「些細な事にこだわらないことだね」と回答、劇中に登場するワンシーンを例に挙げ、「DJを気に入ってて、良い仕事をしてくれるなら、〇〇くらい見逃せばいい」と、ボルグリ監督らしいブラックユーモアを交えたアドバイスを披露する。

終始愛犬を優しく撫でながら、「日本の皆さんに作品を観てもらえるのが楽しみです」とコメント。最後は愛犬と一緒に「絶対観てね！」と呼びかける、監督自身が日本の観客に向けて語る"セルフプロデュース"感満載の映像となっている。

■ストーリー

ボストンのカフェで運命的な出会いを果たしたチャーリーとエマは、この上なく幸せな日々を送っていた。結婚式まであと7日と迫った夜、付添人の親友 夫婦と4人での食事中、これまでにやらかした最悪の行いを告白することに。軽い気持ちで始めたゲームだったが、エマの【最悪の秘密】に全員がドン引き。チャーリーはエマには想像を絶する別の顔があるのではないかと恐れを抱く。幸せの絶頂は一転、疑心暗⻤のどん底へと墜落するが、結婚式の準備 を止める術はなく、遂に当日を迎えるー。

■出演者

エマ：ゼンデイヤ

チャーリー：ロバート・パティンソン

レイチェル：アラナ・ハイム

マイク：ママドゥ・アティエ

ミーシャ：ヘイリー・ゲイツ



■スタッフ

監督・脚本：クリストファー・ボルグリ

製作：ラース・クヌードセン、アリ・アスター



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