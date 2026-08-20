消防士ドラマ『STATION 19』最終シーズンのデジタル配信が9月4日より開始

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、医療ドラマ『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』シリーズのスピンオフ作品として人気を誇るシリーズ『STATION 19』の最終章『STATION 19 ファイナル・シーズン』のデジタル配信（購入／レンタル）を、2026年9月4日より開始する。

『STATION 19』は、医療ドラマ『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』シリーズ（2005〜）のスピンオフ作品で、シアトルの消防署「ステーション 19」を舞台に、署長から新米まで、昼夜を問わず命と心をかけて闘う消防士たちの姿を描く。

前シーズンの衝撃的なラストを経て、新隊長となったアンディ（ジェイナ・リー・オルティス）が率いる19分署は、かつてない過酷な現場と、それぞれが直面する人生の大きな決断に立ち向かう。私生活での変化、キャリアの分岐点、そして愛する人との関係……。成長とドラマが最高潮を迎える中、シアトルの街を未曽有の大災害が襲う。彼らが命を懸けて守り抜いたもの、そして紡いできた絆の結末とは!?

性的指向の多様性（LGBTQ＋）やメンタルヘルス、社会の格差といった現代の重要課題に真摯に切り込むメッセージ性はそのままに、ファイナル・シーズンならではの熱い人間模様が展開され、さらに、ファイナル・シーズンの第9話と『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学 シーズン20』第10話とのクロスオーバー・エピソードもストーリーを盛り上げ、誰もが胸を熱くする感動のフィナーレへと加速する。