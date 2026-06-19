ウォルト・ディズニー・ジャパンは、FBIに実在する行動分析課（通称BAU）が様々な異常犯罪に立ち向かうドラマシリーズ『クリミナル・マインド /FBI vs. 異常犯罪』の最新シリーズとなるシーズン19をディズニープラスのスターにて2026年7月8日より独占配信する（全10話で毎週水曜に1話ずつ配信）。これにあわせ、予告映像とキービジュアルが公開となっている。

『クリミナル・マインド /FBI vs. 異常犯罪』シーズン19が7月8日よりディズニープラス スターで独占配信開始

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『クリミナル・マインド /FBI vs. 異常犯罪』は、FBI 行動分析課"BAU"の活躍を描く犯罪捜査ドラマシリーズ。最新シーズンでは、前シーズンで、BAUのメンバーを追い詰め震撼させた、連続殺人犯「シカリウス」ことイライアス・ヴォイトが刑務所で襲撃された6カ月後から物語が始まる。この事件をきっかけに、ヴォイトの熱狂的な信者たちが、全米各地で事件を引き起こしていくこととなる。この凶悪な信者たちによる連続殺人を阻止するため、BAUは、ますます行動予測が不能になっていくシリアルキラー、ヴォイトに協力を仰ぐことに――。

この度公開となったのは、不穏な空気感が漂ってくるキービジュアル。そして、ヴォイトをきっかけに生まれてしまった、新たな「脅威」が強大となり、一般市民やBAUのメンバーへと牙をむく予告映像。ヴォイトを模倣する、新たな連続殺人犯の登場という不穏な場面から始まるこの予告編では、かつての宿敵ヴォイトに力を借りようと接近するロッシらの姿が。しかし、ヴォイトは「一度始めれば……止められない」、と 突き放し、さらなる悲劇を予感させる……。果たして彼らは、この危機的状況にどう対処していくのか。緊迫感のあるストーリーと、彼らが繰り広げるであろう手に汗握る駆け引きに期待が高まる。