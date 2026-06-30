9ユニットスピーカー搭載、74,800円前後のエンタメ向けAndroidタブレット「Lenovo Tab Plus Gen 2」

レノボ・ジャパンは6月30日、Androidタブレットの新製品として「Lenovo Tab Plus Gen 2」を発表した。7月3日から発売を予定しており、価格はオープンプライス。直販ストアでは74,800円前後で販売する。
映像や音楽コンテンツをより快適に楽しむために設計したというエンターテインメント向けAndroidタブレット製品。本体側面に4基のツイーター、背面に3基のウーファーと2基のパッシブラジエーターを組み合わせたJBL製9ユニットスピーカーシステムを搭載している点が特徴で、タブレット単体で迫力の低音からクリアな高音まで再生可能。背面には360度回転できる大きな金属製キックスタンドを備え、動画視聴や読書、ビデオ通話など利用シーンに応じて調節できる。
12.1型のディスプレイは2.5K（2560×1600ドット）と高解像度で、最大800nitsの高輝度モードや120Hz動作、HDR10での画面表示にも対応する。プロセッサはMediaTek Dimensity 7400、メモリは8GB、ストレージは256GBと大容量で、製品には専用TPUケースも付属する。
主な仕様
- OS：Android 16（製品発表時の初期導入OSバージョンです。生産時期によって異なる場合があります）
- プロセッサー：MediaTek Dimensity 7400プロセッサー
- メモリー：8GB
- ストレージ：256GB
- ディスプレイ：12.1型ワイドLCD（2560×1600ドット）、120Hzリフレッシュレート、最大800nits（HBM時）、HDR10、Dolby Vision対応
- オーディオ：JBL製9ユニットスピーカーシステム（4基のツイーター、3基のウーファー、2基のパッシブラジエーター）、Dolby Audio®対応、Bluetoothスピーカーモード
- AI機能：AI字幕（40以上の言語に対応、無料利用時間1日2時間）
- 無線通信機能：Wi-Fi 6（802.11a/b/g/n/ac/ax）、Bluetooth v5.4
- インターフェース：USB Type-C（USB 2.0）
- カメラ：フロント800万画素、リア1300万画素
- バッテリー：10,200mAh
- 充電：45W急速充電対応（45W ACアダプター付属）
- 拡張スロット：microSDカードスロット（最大2TB対応）
- スタンド：360度回転対応金属製キックスタンド（縦置き・横置き対応、無段階チルト調整）
- ペン入力：Tab Pen Plus対応（オプション）
- 本体カラー：セレスティアルホワイト
- 本体寸法：約278.8×181.1×6.8mm
- 本体質量：約775g
- 付属品：専用TPUケース、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン、マニュアル類
- オプション：Tab Pen Plus、ストラップ付きブリーフケース
- 発売日：2026年7月3日
- レノボオンライン価格（予定）：74,800円（税込）前後