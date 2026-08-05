レノボ、FeliCa対応11型Androidタブレット「Lenovo ThinkTab X11 Gen 1」

レノボ・ジャパンは8月5日、業務現場で求められる堅牢性を備えたという11型Androidタブレット「Lenovo ThinkTab X11 Gen 1」を発表した。同日販売を開始する。
Qualcomm® Snapdragon 7s Gen 3プロセッサと6GBメインメモリ、128GBストレージを搭載する11型Androidタブレット製品。画面側からカードをかざせるフロント面にセンサーを搭載し、NFCとFeliCaの読み込みに対応。社員証などを利用した本人認証や入退室管理、業務システムとの連携から決済まで幅広い用途で活用できる。
本体の防塵・防水性能はIP68に準拠する。粉塵が舞う工場や建設現場、屋外設備の保守点検、雨天時の作業など厳しい環境でも安心して利用可能。濡れた手や手袋を着用したままでもスムーズにタッチ操作でき、600ニットの高輝度モード対応ディスプレイで屋外でも見やすい画面になっている。
バッテリーは10,200mAhと大容量で、取り外しが可能。さらにバッテリーを取り外してケーブルを接続したバッテリーレスモードにも対応しており、受付端末や設備監視端末、車載端末など長時間給電した状態で利用する用途でもバッテリーの負荷を気にせず使うことができるという。専用アクセサリーとしてMILスペックに準拠した耐衝撃性能を付加できる検漏ケースを後日販売予定。
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1：主な仕様
- OS：Android 16 (発表時のバージョン)
- プロセッサー：Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 プロセッサー
- メインメモリー：6GB（LPDDR5）
- フラッシュメモリー：128GB
- ディスプレイ：10.95型ワイド2.5Kディスプレイ（2560×1600ドット）
- カメラ：フロント800万画素、リア1300万画素（オートフォーカス、フラッシュ搭載）
- オーディオ：ドルビー・アトモス、ステレオスピーカー×2、マイクロフォン×2
- 無線通信機能：Wi-Fi 6E（802.11a/b/g/n/ac/ax）、Bluetooth v5.4
- インターフェース：USB 3.2 Gen 1 Type-C（DP-Out対応）、USB 2.0 Type-C、3.5mmオーディオジャック、microSDカードスロット
- センサー：加速度センサー、近接センサー、光センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー
- NFC：対応（FeliCa対応＜読み取りのみ＞）
- バッテリー：10,200mAh（取り外し可能、バッテリーレスモード対応）
- 本体寸法：約257.1×168.7×9.9mm
- 本体質量：約650g
- 付属品：ACアダプター、USBケーブル等
- オプション：Lenovo Tab Pen XE、ThinkTab X11用堅牢ケース（ともに後日発売予定）
- 販売価格：オープン価格
- 発売日：2026年8月5日