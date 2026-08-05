レノボ・ジャパンは8月5日、業務現場で求められる堅牢性を備えたという11型Androidタブレット「Lenovo ThinkTab X11 Gen 1」を発表した。同日販売を開始する。

レノボ、FeliCa対応11型Androidタブレット「Lenovo ThinkTab X11 Gen 1」

Qualcomm® Snapdragon 7s Gen 3プロセッサと6GBメインメモリ、128GBストレージを搭載する11型Androidタブレット製品。画面側からカードをかざせるフロント面にセンサーを搭載し、NFCとFeliCaの読み込みに対応。社員証などを利用した本人認証や入退室管理、業務システムとの連携から決済まで幅広い用途で活用できる。

本体の防塵・防水性能はIP68に準拠する。粉塵が舞う工場や建設現場、屋外設備の保守点検、雨天時の作業など厳しい環境でも安心して利用可能。濡れた手や手袋を着用したままでもスムーズにタッチ操作でき、600ニットの高輝度モード対応ディスプレイで屋外でも見やすい画面になっている。

バッテリーは10,200mAhと大容量で、取り外しが可能。さらにバッテリーを取り外してケーブルを接続したバッテリーレスモードにも対応しており、受付端末や設備監視端末、車載端末など長時間給電した状態で利用する用途でもバッテリーの負荷を気にせず使うことができるという。専用アクセサリーとしてMILスペックに準拠した耐衝撃性能を付加できる検漏ケースを後日販売予定。

Lenovo ThinkTab X11 Gen 1：主な仕様