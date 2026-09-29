食と文化のドキュメンタリー『FOOD SAMURAI』がディズニープラスで9月30日より配信開始

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、フランス・パリを拠点とする独立系の映画・テレビ番組の製作・配給会社Cocinor（コシノール）が製作したドキュメンタリー『FOOD SAMURAI』を、ディズニープラスにて、2026年9月30日より日本・フランス・アメリカで同時配信を開始することを発表した（全6話で、各話26分）。配信に先駆け、トレーラーが公開となっている。

『FOOD SAMURAI』は、フランスの料理番組"Top Chef"で注目を集め、パリで自らオーナーを務めるフランス料理をベースに、アフリカや日本の食文化を取り入れた独自の革新的な料理を提供する「MoSuke（モスケ）」でミシュランの星を獲得したシェフ、モリ・サコが、初めての日本へ訪れた時の旅程を追うドキュメンタリーシリーズ。米"Time"誌が選出する 「TIME100 NEXT（次世代の100人）2023」に選出され、同誌の表紙も飾りその存在を世界に刻んだフランス料理界でいま最もホットな男と称される。

パティシエであり、長年の相棒でもあるテオ・セグルタンとともに、モリが幼い頃から憧れ、自身の日々の料理にも影響を与えてきた日本の食文化を訪ね、さまざまな人々との出会いと味覚体験、古くから受け継がれる伝統から人気店や街角の小さな店までを紹介。最大の見どころは日本のミシュランの星を獲得している名店『銀座しのはら』『鮨かねさか』『焼鳥おみ乃』『てんぷら 近藤』などを訪ね、日本料理の神髄を名匠たちか伝授されるという日・仏人気料理人たちのコラボレーション。そんな名匠たちに導かれながら、モリに課されるのはひとつの挑戦だ。それは、日本の「五大」である水・地・火・風・空を体得し、それらをひとつの弁当に結実させること。最後に は、大阪の賑わう路地に構えた屋台で、その弁当を提供するというのが本企画である。

配信に先立ち、トレーラーが公開となっている。「移民として（ミシュランの）星を獲るのは並大抵じゃない。彼の苦労が分かるから刺激や力をもらえる」と、モリのこの旅を見守り、称賛したのは『最強のふたり』（2011）『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』（2024）などで人気のフランスの実力派俳優でコメディアンのオマール・シー。父はマリ、母はセネガル出身、20代で初のミシュラン星を獲得したモリは、「ここはフランス、日本、アフリカが交差するレストラン。文化の接点を探す中、弥助の存在を知った。日本で唯一の黒人侍だ。店名はモリから"モ"、弥助から"スケ"」と 「MoSuke」の由来を明かす。ミシュラン3つ星シェフとして名高い巨匠ピエール・ガニュールは「日本は奥深い国だ。驚きもあれば謎もある。物事の捉え方が違う」と、日本のレストランでも活躍した彼ならではのコメントも。

伝説の侍・弥助の足跡を追って、モリ初の日本旅に密着した本作。日本の漁船に乗り込み漁師たちと共にしたり、京都の世界 遺産・高山寺の国宝「石水院」で伝統美を堪能。茶畑をはじめとする日本の大自然に触れながら、日本武道にも挑戦する。さらに、日本食の名店で焼き鳥の焼き方や寿司の握り方を学び、名匠たちと共感のハグをする一幕も。但馬牛の畜産農家を訪ねては、飼育方法に感嘆するモリの探求心は止まることを知らない。そして、広島では原爆を体験した女性と出会い、限られた食材の中で家族の空腹を満たすために広まったお好み焼きのエピソードにも遭遇することに……。この旅最大のミッションは、星付きレストランの料理を屋外で弁当として提供すること。日本で出会った匠たちから受け取った技と精神を、モリ自らの経験と感性を通して、新しい料理へと生まれ変わらせ、恩返しをする彼の姿をカメラは捉える。弁当を待つ長蛇の列や、食した人々の笑顔が溢れる異文化空間が物語るものとは……!? 気になる詳細はぜひ、本編をチェックしていただきたい。また、監督・脚本を手がけたエリック・ネボからのコメントも届いている。

■エリック・ネボ

『FOOD SAMURAI』で見つめたかったのは、日本の食文化そのものでも、ひとりのシェフの成功譚でもない。すでに自分のスタイルを確立したモリが、異なる文化の前で再び「学ぶ人」になる。その時間だった。モリは、日本を訪れた時点ですでに高く評価されたシェフだ。それでも日本では、立ち止まり、観察し、学び、何度でもやり直さなければならない。そこには、ひとつの所作にさえ、時間と忍耐、そして謙虚さを求める料理の世界がある。けれど、僕がこの旅の中に見ていたのは、料理だけではない。日本という場所は、モリに、自分自身の原点へもう一度向き合うことを促していく。自分がどこから来たのか。何を受け継いできたのか。そして、これから何を次の世代へ手渡していくのか。その意味で、弥助という存在はこの作品にとって非常に重要だった。数世紀前、アフリカから日本へ渡り、侍となったひとりの男。その物語には、異なる世界へ移ること、適応すること、他者の視線、自分の居場所を見つけること、そしてルーツを失わずに生きることが重なっている。この問いは、シリーズ全体を貫いている。複数の文化を受け継ぎながら、どう前へ進むのか。どうすれば、自分にしかないものを築けるのか。受け取ったものを、ただ再現するのではなく、どう自分自身の表現へと変えていくのか。どこまでも人間の姿として、具体的な体験として描きたかった。だからこそ広島のエピソードは僕にとって重要だった。ひとりの女性が、自らの体験を語る。あまりにも重い記憶の中にあっても、それでも途切れずに受け継がれていくものがある。食があり、伝えることがあり、そして、それでも続いていく日々がある。そしてシリーズの最後に、モリは娘のために料理をする。僕にとって、この作品で描きたかったことのすべてがそこにあった__。