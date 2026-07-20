リオネル・メッシと『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』の主演俳優が対面

第97回アカデミー賞の国際⻑編映画賞のイラク代表作品『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』（2026年8月7日公開 配給：Elles Films）の本編映像と、主演のアフマド・モハメド・アブドとリオネル・メッシとの対面写真が公開となった。

『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』は、リオネル・メッシに憧れるバグダッドのサッカー少年・ハムディのイラク戦争に翻弄されながら困難から立ち上がる姿を描いた作品。爆撃で片足を失っても「サッカーへの想い」を胸に歩み続ける少年の姿は、希望さえも飲み込もうとする非情な現実の中で、人間が生き抜くことの真の意味を我々に問いかける。

本作は、2015年にアカデミー賞短編実写部門の最終候補作品を⻑編映画化し、第97回アカデミー賞国際⻑編映画賞イラク代表にも選出され、各国の映画祭で最優秀賞を席巻。主演のアフマド・モハメド・アブドラも、第10回ドホーク国際映画祭にて最優秀男優賞を受賞した。本作に比類なき説得力を与えているのは、主演アフマド自身の、5歳の時、テロによって片脚と最愛の父を失った過去にある。そんな彼が、ハムディと同じく、史上最高と称されるサッカー選手リオネル・メッシへの憧れを胸に、不屈の精神で立ち上がる姿は、演技を超えた痛切なリアリズムを体現している。

この度公開となった本編映像は、突然の銃撃戦によって左脚の一部を失い、絶望の淵に立たされたメッシに憧れる少年ハムディ（アフマド・モハメド・アブド）と、そんな愛息を懸命に励ます父カディム（アセール・アデル）の姿を捉えた、本作の中でも屈指のエモーショナルな場面である。かつては地元チームのキャプテン兼得点王として両足で元気にピッチを駆け回っていたハムディだが、戦争という不条理な現実によって、大好きなサッカーを奪われてしまう。元気を無くし、心を閉ざしかけている息子に対し、父・カディムは優しく語りかける。「俊足のメッシ。ロナウドはボールを奪えない」父が口にするのは、ハムディが何よりも愛するスター選手、リオネル・メッシの試合の実況だ。父の言葉に導かれるように、ハムディの瞳には少しずつ輝き出し、「行け、メッシ」と応える。「メッシがイニエスタにパス。ディフェンス を突破した。次は誰へ？」「メッシだ」「メッシはボールを受け取り──」「ゴール！」まるで本当にスタジアムにいるかのように、父と息子の想像力の中でメッシがゴールを揺らした瞬間、二人の心は確かに通じ合い、優しく温かな光が灯る。しかし、その直後、ハムディは父をまっすぐ見つめで、最も恐れていた問いを父親に投げかける。「またサッカーできる？」残酷な現実に直面した息子への答え に窮するような場面だが、父・カディムは毅然と、そして限りない慈愛を込めてハムディに告げるのだ。「腕のないバイオリン奏者は、足で演奏する。片脚でもプレーできるさ」 絶望に打ちひしがれる息子に生きる希望を与えようとする父親の無条件の愛と、どんなに傷ついても消えることのない少年の「メッシへの憧れ」。戦争の悲劇を描くだけに留まらず、人間の不屈の精神と家族の絆を丁寧に紡ぎ出した、観客の涙を誘う珠玉のシーンとなっている。

あわせて主演のアフマド・モハメド・アブドラが、リオネル・メッシと2023年パリで対面を果たしたツーショット写真が公開となった。主演のアフマド自身も テロの被害者であり、片足の一部と父親を亡くしている。ハムディと多くの共通点を持つ過酷な境遇を不屈の闘志で生き抜いてきたアフマドは、ついにメッシとの奇跡の対面を実現させた。憧れのヒーローを前に緊張しつつも最高の笑顔を浮かべるアフマドと 温かく抱きしめるメッシ。映画が描く家族の絆、そして現実に起こった夢のような出来事。メッシ本人も本作を応援してくれている。