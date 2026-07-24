『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』のアザーポスター3種が公開

第97回アカデミー賞の国際⻑編映画賞のイラク代表作品『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』（2026年8月7日公開 配給：Elles Films）のアザーポスター3種が公開となった。あわせて公式サイトでは、各界著名人のコメントが掲出されている。

『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』は、リオネル・メッシに憧れるバグダッドのサッカー少年・ハムディのイラク戦争に翻弄されながら困難から立ち上がる姿を描いた作品。爆撃で片足を失っても「サッカーへの想い」を胸に歩み続ける少年の姿は、希望さえも飲み込もうとする非情な現実の中で、人間が生き抜くことの真の意味を我々に問いかける。

本作は、2015年にアカデミー賞短編実写部門の最終候補作品を⻑編映画化し、第97回アカデミー賞国際⻑編映画賞イラク代表にも選出され、各国の映画祭で最優秀賞を席巻。主演のアフマド・モハメド・アブドラも、第10回ドホーク国際映画祭にて最優秀男優賞を受賞した。本作に比類なき説得力を与えているのは、主演アフマド自身の、5歳の時、テロによって片脚と最愛の父を失った過去にある。そんな彼が、ハムディと同じく、史上最高と称されるサッカー選手リオネル・メッシへの憧れを胸に、不屈の精神で立ち上がる姿は、演技を超えた痛切なリアリズムを体現している。

この度、アザーポスター3種が公開となった。1枚目は、戦争の不条理な爪痕が深く刻まれ、足元には地雷すら潜む荒涼とした空き地に、杖をつきながらポツリと1人佇むハムディ（アフマド・モハメド・アブドラ）を捉えた静かな衝撃を放つビジュアル。2枚目は、顔に痛々しい血を滲ませながらも、運命に屈しない強く澄んだ眼差しでこちらを真っ直ぐに見つめるハムディの表情を捉えたインパクト溢れるカット。そして3枚目は、憧れであるバルセロナ時代のリオネル・メッシ選手のユニフォームを身に纏い、満面の笑顔で力強くガッツポーズを掲げる希望に満ちた姿だ。戦火のただ中を生きる11歳の少年の 「過酷な現実」と「決して消えない希望」という、相反するリアルな表情を克明に切り取った3種のビジュアルは、観る者の心を強く揺さぶる必見の仕上がりとなっている。

また、公式サイトでは、アンプティサッカー日本代表のエンヒッキ・松茂良・ジアスら、各界著名人のコメントが掲出されている。