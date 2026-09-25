FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは9月25日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「圧巻 ゲームの祭典熱狂セール」を開始した。10月2日15時まで。

初心者から上級者まで、用途や予算にあわせて選べる幅広いラインナップで、ゲーミングPCを期間限定の特価で販売する。

セールのおすすめモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS0925/TGC」(セール価格：税込365,980円)。高い負荷がかかるゲームにおいても高解像度・高フレームレートでのプレイが期待できる構成で、価格と性能のバランスにも優れたモデルだ。

また、エントリーモデルとしておすすめなのが、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS917」(セール価格：税込214,800円)。幅広いゲームをフルHD環境で楽しめる構成で、初めてのゲーミングPC購入にもちょうどよい、コストパフォーマンス重視のモデルだ。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0925/TGC」 セール価格365,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント

モデル名「FRGHLB550/WS917」 セール価格214,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLB860K/WS0911/TCG」 セール価格379,800円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。