FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは9月25日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「圧巻 ゲームの祭典熱狂セール」を開始した。10月2日15時まで。
初心者から上級者まで、用途や予算にあわせて選べる幅広いラインナップで、ゲーミングPCを期間限定の特価で販売する。
セールのおすすめモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS0925/TGC」(セール価格：税込365,980円)。高い負荷がかかるゲームにおいても高解像度・高フレームレートでのプレイが期待できる構成で、価格と性能のバランスにも優れたモデルだ。
また、エントリーモデルとしておすすめなのが、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS917」(セール価格：税込214,800円)。幅広いゲームをフルHD環境で楽しめる構成で、初めてのゲーミングPC購入にもちょうどよい、コストパフォーマンス重視のモデルだ。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS0925/TGC」 セール価格365,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント
モデル名「FRGHLB550/WS917」 セール価格214,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
モデル名「FRGHLB860K/WS0911/TCG」 セール価格379,800円(税込)
・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。