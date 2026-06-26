サイコムは6月26日、独自に展開する静音PC「Silent Master」シリーズにおいて、Noctua製パーツを数多く採用したた特別モデル種「Silent Master Noctua Edition Z890i」と「Silent Master Noctua Edition X870A」を発売した。数量限定の特典としてNoctuaオリジナル大型デスクマットを用意する。

サイコム、すべてのファンをNoctuaで統一した静音PCの特別モデル「Silent Master Noctua Edition」

水冷CPUクーラー「NL-LC1-36」など冷却機構のパーツにNoctuaブランドの製品を採用し、統一感を高めた特別モデル。グラフィックスカードには独自に長尾製作所のオリジナルファンカバーを採用し、Noctua製ファンを組み合わせた「Silent Master Graphics RTX 5070Ti 16GB」を標準搭載。オプションには「ASUS GeForce RTXTM 5080 16GB GDDR7 Noctua OC Edition」も用意して高性能モデルでも統一感を維持できる。

特別モデルの発売を記念して、初回受注分100台限定で「Noctuaオリジナル大型デスクマットNP-DM3 (90×40cm)」を同封する。なおなくなり次第終了する。

ilent Master Noctua Edition Z890i

CPU：クーラー：Noctua NL-LC1-36（360mm水冷ユニット／メンテナンスフリー／高性能CPUグリス NT-H2付属）

マザーボード：GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 PLUS（Intel Z890chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）

メモリ：32GB（16GB×2 枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）

SSD：Crucial P510 CT1000P510SSD8（M.2 PCI-E Gen5 SSD 1TB）

ビデオカード：GeForce RTX5070Ti 16GB Sycom製Silent Master Graphics RTX5070Ti 16GB （HDMI×1/DisplayPort×3）

LAN：有線LANオンボード

ケース：Antec Flux Pro Noctua Edition

電源：ASRock Steel Legend SL-1000G（1000W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）

OS：Microsoft® Windows 11 Home (64bit) DSP 版

外形寸法：幅245×奥行き530×高さ545mm

Silent Master Noctua Edition X870A