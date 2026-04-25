サイコム、Ryzen Threadripper×GeForce RTX 5090ダブル水冷ワークステーションPC

サイコムは4月23日、デュアル水冷ワークステーションPCにシリーズ最上位となる「Lepton Hydro Extreme WSTRX50A」を追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
CPUとGPUの両方に水冷クーラーを採用するワークステーションPCに、最大構成ではRyzen Threadripper 9980Xも選択できる最上位モデルが加わったという内容。GPUにはサイコムが独自に水冷化を施した「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」を組み合わせており、負荷が続くレンダリングやリアルタイム処理など重いワークロードでも安定して動作できるとしている。標準仕様は下記の通り。
主な使用
- CPU：クーラー：SilverStone Hailstone 360（360mm水冷ユニット／メンテナンスフリー／工業グレード水冷クーラー）
- マザーボード：ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI（AMD TRX50chipset）※10Gb有線LAN/Wi-Fi+Bluetooth標準搭載＋メモリ冷却用ファン（Noctua NF-S12A FLX）＋ファン取付ステイ
- メモリ：64GB（16GB×4枚）DDR5-5600（ECCレジスタード・メジャーチップ／Quad Channel）
- SSD：Crucial T710 CT2000T710SSD8（M.2 PCI-E Gen5 SSD 2TB）（Noctua NF-A12x25 G2 PWM×3)（HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Fractal Design Define 7 Black Solid（黒）＋底面ファン（Noctua NF-A14 FLX）
- 電源：ASRock Steel Legend SL-1200G（1200W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft(R) Windows 11 Pro (64bit) DSP版
- 外形寸法：幅240×奥行き547×高さ475mm
価格
- AMD Ryzen Threadripper 9960X4.2GHz/24コア/48スレッド/TDP350W）搭載モデル：2,006,060円
- AMD Ryzen Threadripper 9970X（4.0GHz/32コア/64スレッド/TDP350W）搭載モデル：2,220,560円
- AMD Ryzen Threadripper 9980X（3.2GHz/64コア/128スレッド/TDP350W）搭載モデル：2,821,160円