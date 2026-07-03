アッシュコンセプトは7月3日、オリジナルブランド「+d（プラスディー）」より、握るとメタモンの表情が変化するスクイーズオブジェ「CAOMARU・Metamon（カオマル・メタモン）」を発売した。価格は3,080円。同社直営店「KONCENT」各店舗および「KONCENT Web shop」などで7月3日より販売を開始し、ポケモンセンターでは7月17日から取り扱う。

「CAOMARU・Metamon」は、姿を自在に変える能力を持つポケモン「メタモン」を、2004年発売のロングセラーシリーズ「CAOMARU（カオマル）」のキャラクターとして表現したオブジェ。握るたびにメタモンの表情が笑顔だけでなく、切なげな顔や誇らしげな顔などに変化する仕様となっている。+dブランドによるポケモンアイテムとしては2作目にあたる。

たくさん並べてもかわいい

原型は、立体造形家・キャラクターデザイナーの森井ユカ氏が手がけた。森井氏は「にゅーっと伸びたり凹んだり。ドキドキするとき、楽しいとき、あなたの気分に合わせてくれます。いつも手の中にメタモンを！」とコメントを寄せている。森井氏は桑沢デザイン研究所卒、東京造形大学大学院修了で、九州産業大学大学院の非常勤講師も務める。

握ると表情が変化する

製品のサイズは約W75×D50×H60mm、重量は約93g。素材にはエラストマーを採用し、日本製となっている。

なお、「CAOMARU」は2004年に吉田磨希子氏によってデザインされた+dの人気アイテムで、これまでシリーズ累計30万個以上を売り上げている。

パッケージはモンスターボールをイメージしたデザイン

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