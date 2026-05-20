IIJmioは5月19日、サプライサービスにおいて中古iPhoneシリーズの取り扱い品目を追加した。今回追加されたのはiPhone 17、iPhone 16、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 14の各モデルで、機種により中古未使用品、中古美品、中古良品を用意する。

iPhone 17

追加端末は一括払いと24回払いに対応し、すべて端末補償オプション（月額550円）への加入も可能。

通常価格は、iPhone 17［256GB］中古未使用品（ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダーの5色）が139,800円（24回払いは月々5,831円）、iPhone 14［128GB］中古美品（ミッドナイト、スターライト、イエロー、パープル、ブルー、レッドの6色）が69,980円（24回払いは月々2,927円）など。

iPhone 17［256GB］中古未使用品は、6月8日まで「スマホ大特価セール」の対象端末となる。IIJmioモバイルサービス ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMをMNP転入で同時に申し込んだ場合、1契約者（mioID）あたり1台まで、キャンペーン価格109,800円（24回払いは月々4,577円）で提供する。

また、iPhone 15［256GB］中古未使用品、iPhone 14［256GB］中古未使用品を除くその他機種についても、MNP転入と対象端末の同時申し込みにより、のりかえ価格で販売する。例えば、iPhone 14［128GB］中古美品は59,800円（24回払いは月々2,493円）となる。

のりかえ価格は予告なく変更・終了する場合があるとしている。なお、キャンペーン価格・のりかえ価格はいずれもIIJmioのWebサイトからの申し込みが対象となる。