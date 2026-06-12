インターネットイニシアティブ（IIJ）は、モバイルサービス「IIJmio」において、MNP転入と対象端末のセット申し込みを条件に、端末を割安な「のりかえ価格」で販売している。

今回、一部機種を期間限定で値下げする「スマホ大特価セール（期間限定のりかえ価格）」を6月9日から11月4日21時59分まで実施。6月11日には、のりかえ価格の対象機種を追加した。

両施策とも、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP転入）で新たに申し込み、利用を開始したうえで、対象端末を同時にセット購入する利用者が対象。適用は1契約者（mioID）あたり1台までで、複数台を同時に申し込んだ場合は、最も割引額が大きい端末に適用されるとしている。

期間限定の「スマホ大特価セール」では、26機種が対象となる。価格はiPhone SE（第3世代）［64GB］良品とnubia S2 Liteが一括4,980円（24回払いは209円）、OPPO Reno11 AとiPhone 13［256GB］美品が一括9,980円（24回払いは418円）、Google Pixel 7aが一括29,800円（24回払いは1,243円）、AQUOS R9が一括49,800円（24回払いは2,076円）、iPhone 17［256GB］未使用品が一括109,800円（24回払いは4,577円）、OPPO Find N6が一括284,980円（24回払いは11,875円）などとなっている。

通常の「のりかえ価格」では、moto g05の一括2,480円（24回払いは104円）から、Galaxy Z Fold7［16GB／1TB］の一括289,800円（24回払いは12,076円）まで幅広い機種をそろえる。

6月11日には好評を受けて対象機種を追加し、Google Pixel 10a［128GB］未使用品（一括69,800円、24回払いは2,909円）と、iPhone 17e［256GB］未使用品（一括99,800円、24回払いは4,160円）の2機種が新たに加わった。

適用条件として、申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末の特別価格（キャンペーン・のりかえ価格）を適用した申し込み実績がないことも求められる。また、家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージを利用した申し込みや、JALモバイル／BIC SIM／価格.com経由の申し込みは対象外となる。

なお、キャンペーン内容は予告なく変更、終了または延長される場合があるとしている。