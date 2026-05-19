IIJmioは5月19日、Amazon.co.jpで実施中の「スマホ大特価セール」において、対象端末に「Galaxy A36 5G」と「arrows Alpha」の2機種を追加した。セール期間は6月8日まで。

同セールは、IIJmio ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込み、対象端末を同時に申し込むことで、1契約者（mioID）あたり1台まで特別価格で提供するAmazon限定のキャンペーン。Amazon上では、IIJmio公式サイトで実施中の「スマホ大特価セール」とは異なる販売価格が設定されている。

今回追加された2機種の特別価格は、「Galaxy A36 5G」（Samsung）が通常49,800円のところ一括32,800円、24回払いで月々1,368円。「arrows Alpha」（FCNT）が通常84,800円のところ一括52,800円、24回払いで月々2,201円となっている。

Galaxy A36 5G

arrows Alpha

既存の対象端末としては、「moto g05」が通常19,800円のところ約75%オフの一括4,980円、24回払いで月々209円。「iPhone 14［128GB］中古（良品）」通常64,980円のところ約33%オフの一括42,900円、24回払いで月々1,788円で案内されている。

moto g05

iPhone 14［128GB］中古（良品）

なお、初期契約解除制度を利用して契約解除した場合は本キャンペーンの対象外となる。申し込み完了後、利用開始されないなど利用者都合で契約が成立しない場合は、キャンペーンの適用取り消しや、割引価格と通常価格との差額請求を行うとしている。

また、転売目的の購入と判断される場合は申し込みを断ることがあるほか、申し込み完了後であっても端末割引特典を取り消し、割引相当額を別途請求する場合があるという。IIJmio公式サイトで実施中のキャンペーンとは併用できない。