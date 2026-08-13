音楽伝記ドラマ『CBGB ニューヨーク、PUNKが生まれた場所』のポスターと特報が公開

1970年代ニューヨークの場末にあった小さなバー「CBGB」が、パンク／ニューウェイヴの震源地へと変貌していく過程を描く音楽伝記ドラマ"CBGB（原題）"が邦題『CBGB ニューヨーク、PUNKが生まれた場所』（配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）として2026年10月23日よりシネマート新宿ほか全国にて公開となる。この度、ポスターと特報が公開となった。
CBGB ニューヨーク、PUNKが生まれた場所』は、1970年代ニューヨークの場末にあった小さなバー「CBGB」が、パンク／ニューウェイヴの震源地へと変貌していく過程を描く音楽伝記ドラマ。
主人公のヒリー・クリスタルを演じるのは『ハリー・ポッター』（1999〜2011）シリーズのスネイプ先生役で知られるアラン・リックマン。ヒリーの頑固さと不器用な情熱を独特の存在感で体現し、混沌と偶然と情熱が交差し、パンク／ニューウェイヴが形づくられていく瞬間を鮮やかに描き出す。
トーキング・ヘッズがロックの殿堂入りを果たした授賞式で、デイヴィッド・バーンは「俺たちが活動を始めた頃、オリジナル曲を演奏させてくれるクラブはほとんどなかった。ヒリーは演奏する場所を与えてくれた。本当にありがたかった。ヒリーが音楽を存在させたんだ」と、CBGBの創設者であるヒリー・クリスタルを讃えた。
今回公開となったポスタービジュアルでは、アラン・リックマン扮するヒリー・クリスタルを中心に、ブロンディのデボラ・ハリー（マリン・アッカーマン）、デッド・ボーイズのデビューを支えたゲンヤ・ラヴァン（スタナ・カティック）、ラモーンズの象徴ジョーイ・ラモーン（ジョエル・デヴィッド・ムーア）、イギー・ポップ（テイラー・ホーキンス）の色分けされた写真が大胆にコラージュされ、伝説的ライブハウス"CBGB"が生み落とした数々の伝説に胸が高鳴るビジュアルとなっている。
あわせて公開となった特報映像では、トーキング・ヘッズ、ブロンディ、ラモーンズ、デッド・ボーイズ、パティ・スミス、ルー・リードなどのアーティストが登場し、リックマン扮するクリスタルが、CBGBの店名の由来は"カントリー、ブルーグラス、ブルース"であることを語る。CBGBで巻き起こる様々な伝説のライブの数々が本編では繰り広げられることを期待させる映像となっている。
■ストーリー
1970年代ニューヨーク。犯罪率が高く荒廃したロウアー・イーストサイドの片隅に、誰も気に留めない小さなバーがあった。後に世界の音楽史を揺るがす伝説的ライブハウス"CBGB"である。創設者ヒリー・クリスタルが掲げた「オリジナル曲のみ」という異例のルールが、行き場を失っていた若いロック・バンドを引き寄せた。テレヴィジョン、パティ・スミス、ラモーンズ、ブロンディ、トーキング・ヘッズ――後にロック史を塗り替える面々が、まだ粗削りなままこの小さなステージに立った。人生のどん底にいたヒリーが再起を懸けて開業したカントリーバー"CBGB"は、やがて世界のロックシーンを変える"パンクの聖地"へと姿を変えていく。
■出演者
ヒリー・クリスタル：アラン・リックマン
リサ・クリスタル：アシュリー・グリーン
メルヴ・ファーガソン：ドナル・ローグ
デボラ・ハリー：マリン・アッカーマン
スティーヴ・ベイターズ：ジャスティン・バーサ
チーター・クローム：ルパート・グリント
イギー・ポップ：テイラー・ホーキンス
■スタッフ
監督・脚本：ランドール・ミラー
共同脚本：ジョディ・サヴィン
撮影監督：マイケル・J・オジアー
編集：ダン・オブライエン
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