NVIDIAが同社グラフィックス製品向けに提供している独自ユーティリティ「NVIDIA App」において、Discordの有料サブスクリプション「Discord Nitro」が3カ月分配布されている。配布期限は8月25日15時59分までで、先着順に設定されている。

NVIDIA AppからDiscord Nitro 3カ月分を無料で入手できる！ 支払情報が必要

Discordの機能を強化できる「Discord Nitro」をNVIDIA Appから3カ月分入手できるというもの。プロフィールのコスメティック機能のほか、サーバーブースト機能を活用することで音声通話や画面共有の品質を高めることもできる。

なおDiscord側でコードを入力する際、クレジットカードかPaypalの支払い情報を登録する飛鳥があり、入力したコードの有効期限が切れると自動的に有料サブスクリプションが継承される。