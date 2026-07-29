米NVIDIAは7月28日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして、「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.88」を公開した。NVIDIA App経由でかんたんに適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.88」公開。『Halo: Campaign Evolved』など対応

『Halo: Campaign Evolved』『Gears of War: E-Day Multiplayer Beta』『Mistfall Hunter』へのサポートを追加し、いくつかの不具合を修正するドライバアップデート。先日公開されたばかりのHotfixドライバでの不具合修正を統合したバージョン。

修正済みのゲーム不具合

【Halo: Campaign Evolved】：RTX 50シリーズGPUでR610ドライバを使用している際に発生していたゲームクラッシュを修正しました。[6259837]

Path of Exile 2：DX12モードで長時間プレイ後に発生していた断続的な長いフリーズ現象を修正しました。[5090018]

Silent Hill F：ゲームの安定性を向上させました。[6432954]

【Strange Brigade/Zombie Army 4: Dead War】：NVIDIA App In-Game Overlayが有効になっている状態でゲームを終了しようとするとクラッシュする問題を修正しました。[6392324]

G-SYNCが有効になっている状態でSmooth Motionを使用している場合、特定のDX11ゲームのフレームレート制御が改善されます。[6300603]

修正済みの一般的な不具合