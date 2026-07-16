ユニットコムは7月15日、認定再生メモリ搭載製品シリーズ「Memory Re」における新製品として、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを組み合わせたハイエンドモデルを追加して発売した。

パソコン工房「認定再生メモリ」採用PCにRTX 5090 Founders Edition搭載モデル

認定再生メモリ搭載「Memory Re」シリーズは、ユニットコムが品質検査・動作確認を行った認定再生メモリを用いた製品。CPUやグラフィックスカード、ストレージなどの主要構成部品には新品パーツを使用し、高い品質を優れたコストパフォーマンスで提供するという。

今回発売されたのはNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを採用するもので、NVIDIAが設計を手掛けた点が特徴。日本では単体で販売されない珍しいパーツで、2つのファンがカードを通り抜ける高い冷却性能が特徴。販売モデルではIntel、Ryzenプロセッサから用途や好みに応じて選択できる。

GeForce RTX 5090、RTX 5080を搭載した当社指定モデルのご購入で最大18,000円分相当還元

LEVEL-M87B-144F-XKXB-Limited Edition [Memory Re]

OS：Windows 11 Home

CPU：インテル Core i5 14400F

メモリ：DDR5 16GB（認定再生メモリ）×1

ストレージ：SSD 500GB

グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition

マザーボード：B760

LEVEL-R785-LCR99Z-XKX-Limited Edition [Memory Re]

OS：Windows 11 Home

CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D

メモリ：DDR5 32GB（認定再生メモリ）×1

ストレージ：SSD 1TB

グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition

マザーボード：B850

LEVEL-R789-LC285K-XKX-Limited Edition [Memory Re]