Palitは7月15日、グラフィックスカードにおける新製品として、「GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC」を発売した。日本国内向けにも投入されるとみられ、リーズナブルな価格で信頼できる1080pゲーミング性能を提供するとしている。

GeForce RTX 3060再生産のウワサは本当だった。PalitからGDDR6 12GBモデル発売

現行モデルであるRTX 50シリーズよりも2世代前のRTX 30シリーズ製品。アーキテクチャとしてはNVIDIA Ampereで、VRAMにGDDR6 12GBを組み合わせて大容量な構成になっている。本体は保護バックプレートを搭載して通気口も備え、低負荷時に停止する0dBテクノロジーに対応したデュアルファンを備えている。

発売の背景には、NVIDIAがSamsungのファウンドリーを用いてRTX 30シリーズの一部モデルの製造を再開したことが挙げられる。RTX 40、RTX 50シリーズは製造がTSMCの先端プロセスに移っており、世界中で製造キャパシティを奪い合う事態になっている。RTX 30は製造プロセスが少し古く、製造キャパシティにも余裕があって比較的低価格で流通させやすい。GDDR6メモリの採用も逼迫するGDDR7メモリよりは容易で、製造パートナーにはGPUとメモリのバンドル供給が行われているようだ。

なおRTX 30シリーズは現在でも世界中で広く愛用されている製品で、Steamの利用率統計ではGeForce RTX 4060 Laptopに次いで2位にランクインしている（2026年6月調査）。しかし昨今拡張が続くNVIDIA DLSS 4.5においてはフレーム生成機能に対応できておらず、またPreset M、L（FP8精度）での超解像処理も高負荷で推奨されていない。