7月15日からNVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏が来日し、開発者から製造業企業、政治家、ゲーマーにまで強力なメッセージを残して行きました。

白金台・八宝円で開催されたNemoClawに関する開発者向けイベントに端を発し、東京・GiGO秋葉原3号館にセガ重役と一堂に会したゲーマー向けイベント。富士通、川崎重工業、FANUC、安川電機を集めてフィジカルAIの社会実装に向けた発表を行い、経済産業大臣の赤澤氏が臨席して日本政府が支援するフィジカルAIイニシアチブへのコミットメントを表明。ソフトバンク社長の宮川氏と会談してSB Intuitionsの取り組みを評価し、過密スケジュールの合間にレストランでとんかつを食べ、神田では日本でサプライチェーンで極めて重要な立ち位置を占める重役と朗らかな会食に臨まれたそう。

同氏の来日自体は大きめのイベントであれば珍しいながらもあり得ないことではなかったこともあり、ゲーマー向けのコミットメントにしか注目できていませんでしたがとんでもない。まさにNVIDIAが日本向けに仕掛けた一大広報キャンペーンとでもいうべきか、後から思えば、ここ10年に類を見ないほどの本当に大きなリソースが割かれていたように感じます。

個人的には、米中が圧倒的に先行して主導し続けるLLMよりも、日本に対してはロボティクス・オートメーションを含むフィジカルAIの実装をアピールしてきた点がとても印象的。今回の来日ではゲーマー向けに消費者心理をケアしつつ、一貫してただGPUを売る会社ではない点が強調されてきました。産業界・政界とのコラボレーションを通じてフィジカルAI、ロボティクス、デジタルツイン、AIファクトリーのようなキータームに触れ続け、日本のAI戦略にNVIDIAが深く関わっていくことが強く印象付けられました。

取材等で日ごろ親しんでいたこともあり、同社のことを軽んじていたことはありませんが、時価総額ベースで世界最大の企業が本気で打ち出してきた広報キャンペーンには今回とても驚かされました。神田の雑踏でスーツ姿の首脳陣と会食を楽しんでいた姿について報じられているのを見たとき、日本の今後を占う産業が外国の超大手テック企業に強く依存している様子を裏返しに見たようで、少し空恐ろしく感じたほどです。