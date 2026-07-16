ユニットコムは7月14日、展開中の「SENSE∞」「LEVEL∞」において販売中のノートPC製品に、Intel Core Ultra 7 270HX Plus / GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU搭載モデルを追加して発売した。

  • SENSE∞/ LEVEL∞、Intel Core Ultra 7 270HX Plus搭載モデルを追加して発売

    SENSE∞/ LEVEL∞、Intel Core Ultra 7 270HX Plus搭載モデルを追加して発売

グラフィックスにGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載したノートPC製品に、新しいプロセッサ「Intel Core Ultra 7 270HX Plus」を組み合わせた新製品が追加されたという内容。チップレット構造のタイル間通信や、メモリコントローラーのリンク速度を引き上げて性能を高めた製品で、新ユーティリティ「Intel Binary Optimization Tool」に対応した点も特徴。

クリエイター向けモデル「SENSE∞」では工場出荷前にX-Rite Factory Display Calibrationによるカラーキャリブレーションを実施しており、Pantoneの厳格な基準に準拠した「X-Rite Pantone認定」を取得済み。一方ゲーム向けモデル「LEVEL∞」では最大300Hzリフレッシュレートでの動作に対応し、NVIDIA G-SYNCをサポートして動きの速いゲームでも快適にプレイできる。

LEVEL-16WR174-U7P-UKSX

  • LEVEL-16WR174-U7P-UKSX

    LEVEL-16WR174-U7P-UKSX

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plus
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
  • ディスプレイ：16型(非光沢カラー液晶) / WQXGA(2560×1600ドット)
  • 価格：399,800円

SENSE-16WR173-U7P-UKSX

  • SENSE-16WR173-U7P-UKSX

    SENSE-16WR173-U7P-UKSX

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plus
  • メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
  • ディスプレイ：16型(非光沢カラー液晶) / WQUXGA(3840×2400ドット)
  • 価格：469,800円