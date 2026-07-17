ジョディ・フォスター主演のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』（2026年7月24日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編映像が公開となった。

『プライベート・ケース』は、ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めるミステリー×再婚コメディ。共演は、フランス映画界の名優ダニエル・オートゥイユ。

この度公開となったのは、ジョディ・フォスター演じる精神科医リリアンと、元夫ガブリエル（ダニエル・オートゥイユ）との再会デートのシーンを切り取った本編映像。患者であるポーラ（ヴィルジニー・エフィラ）の突然の死に激しく心を揺さぶられ、涙が止まらない謎の症状に悩んだリリアンは、眼科医である元夫ガブリエルの元を訪れる。ポーラの存在は、医師としてだけでなく、長年信頼を寄せる友人でもあったことから、深い悲しみと他殺ではないかとの疑念がリリアンを苛んでいた。

そんなやりきれない思いを受け止めたガブリエルは、リリアンを優しく食事へと連れ出し、その話に真摯に耳を傾ける。パスタの好みや思い出のピアスを覚えてくれている元夫の変わらぬ優しさに、リリアンも次第に心を開き、「今日は帰りたくない」という言葉まで飛び出す。非通知の何者かからリリアン宛てにかかって来る無言電話も、ジョークで一蹴する元夫。深刻な事件の最中でも、どこか軽妙で洒脱な空気が漂う。

これまでジョディ・フォスターが数多く演じてきた知的で凛とした女性像とは異なり、本作では迷いや不安を感じながら元夫を頼り、その言葉に安らぎを覚える女性として、ユーモアや愛らしさも覗かせ、肩の力の抜けたチャーミングな一面を披露している。この再会が、やがて事件の真相へとつながっていくわけだが、二人の絶妙な距離感と、軽妙なやり取りも見どころのひとつ。ハリウッドを代表する女優ジョディ・フォスターと、フランスを代表する名優ダニエル・オートゥイユ。この二人が起こす化学反応と、極上のミステリーの結末を、ぜひ劇場で見届けていただきたい。