ジョディ・フォスター主演のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』の新場面写真3点が公開

ジョディ・フォスター主演のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』（2026年7月24日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の新場面写真3点が公開となった。

『プライベート・ケース』は、ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めるミステリー×再婚コメディ。共演は、フランス映画界の名優ダニエル・オートゥイユ。

この度公開となったのは、ジョディ・フォスター演じる精神科医リリアンの、これまでのキャリアイメージを鮮やかに更新するような「大人の恋」を予感させる場面写真3点。患者の死に心を激しく揺さぶられ、涙が止まらない謎の症状に悩んだ末、眼科医である元夫ガブリエル（ダニエル・オートゥイユ）のクリニックを訪れたリリアンは、元夫の誘いでレ ストランへ食事に出かける。婚姻中頼られることもなかった 元妻から相談を受けたことに内心喜びを隠せないガブリエルは、レストランでは軽快なジョークを飛ばす。一方、リリアンはガブリエルのユーモアに救われ、悲しみと混乱で固くなっていた心が少しずつ解きほぐされていく……。ジョディとって数少ないデートシーンをおさえた瞬間だ。

その後、ロマンチックな雰囲気に浮足立ったガブリエルは、つい探偵まがいの捜査を引き受けてしまう。元妻に振り回されながらも放っておけない未練たっぷりのガブリエルと、そんな彼に安心感を覚えるリリアン。事件の真相を追ううち、かつて夫婦だった二人の距離は少しずつ縮まっていくという、複雑な大人の愛と信頼関係をスクリーン上でどう表現しているのか、二人の化学反応に期待が高まるショットとなっている。監督のレベッカ・ズロトヴスキは、「ダニエルはジョディより13歳年上ですが、彼女と並んだとき、何かとてもしっくりくるものがありました。二人が演じるカップル像は、この映画で誇りに思っているところです。彼らを映すのはとても楽しかったです」とコメントしている。