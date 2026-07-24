ジョディ・フォスター主演『プライベート・ケース』の本編冒頭映像が公開

ジョディ・フォスター主演のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』（公開中 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編冒頭映像、3分15秒が公開となった。

『プライベート・ケース』は、ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めるミステリー×再婚コメディ。共演は、フランス映画界の名優ダニエル・オートゥイユ。

この度、3分15秒の本編冒頭映像が公開となった。事件の前触れを感じさせるかのように雷鳴が轟く診察室。ジョディ・フォスター演じるアメリカ人精神科医リリアン・シュタイ ナーが、予約時間になっても現れない患者を待つ間、つい居眠りをしてしまい、肌寒さから目を覚ます。上階からは、パーティーでもしているのか、大音量の音楽と人声で何やら 騒がしい。患者の診察には自身の落ち着きと静謐な環境が必要なため、上階の住人に苦情を言いに部屋を飛び出すリリアン。「すみません、患者の声が聞こえなくて」と切り出すが、話途中でドアを閉められ、中からはうんざりした口調で「ラバワジめ」という、言葉。仕方なく自室へ戻り、予約時間になっても訪れない患者、ポーラ（ヴィルジニー・エフィラ）に電話をかけるも留守電のまま一向に出ない。釈然としない思いを抱えながら、上階の住人から投げ捨てられたフランス語「ラバワジ」をスマホで検索してみると、なんと意味は「興ざめな人、ババア、ウザい人」との結果が。度重なる騒音に大きくため息をつき、再度上階にクレームを入れに行こうとドアを開けたその瞬間、ドアの前には謎の男が立っていた。「大事な話があって……」と、何やら神妙な面持ちで予約外に現れたこの男は一体何者なのか？──物語はここから大きく動き始める。実はこの謎の男を演じているノーム・モルゲンステルンは、パリにある世界最古の現役国立劇団コメディ・フランセーズの看板劇団員。レベッカ・ズロトヴスキ監督は、敬愛するジョディ・フォスターを主演に迎えた本作で、映画界からはもちろん、演劇界からもフランス屈指の才能を起用。キャスティングの隅々にまでこだわり抜いたことがうかがえる。