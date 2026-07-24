ジョディ・フォスター主演『プライベート・ケース』の本編冒頭映像が公開

ジョディ・フォスター主演のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』（公開中 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編冒頭映像、3分15秒が公開となった。
『プライベート・ケース』は、ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めるミステリー×再婚コメディ。共演は、フランス映画界の名優ダニエル・オートゥイユ。
この度、3分15秒の本編冒頭映像が公開となった。事件の前触れを感じさせるかのように雷鳴が轟く診察室。ジョディ・フォスター演じるアメリカ人精神科医リリアン・シュタイ ナーが、予約時間になっても現れない患者を待つ間、つい居眠りをしてしまい、肌寒さから目を覚ます。上階からは、パーティーでもしているのか、大音量の音楽と人声で何やら 騒がしい。患者の診察には自身の落ち着きと静謐な環境が必要なため、上階の住人に苦情を言いに部屋を飛び出すリリアン。「すみません、患者の声が聞こえなくて」と切り出すが、話途中でドアを閉められ、中からはうんざりした口調で「ラバワジめ」という、言葉。仕方なく自室へ戻り、予約時間になっても訪れない患者、ポーラ（ヴィルジニー・エフィラ）に電話をかけるも留守電のまま一向に出ない。釈然としない思いを抱えながら、上階の住人から投げ捨てられたフランス語「ラバワジ」をスマホで検索してみると、なんと意味は「興ざめな人、ババア、ウザい人」との結果が。度重なる騒音に大きくため息をつき、再度上階にクレームを入れに行こうとドアを開けたその瞬間、ドアの前には謎の男が立っていた。「大事な話があって……」と、何やら神妙な面持ちで予約外に現れたこの男は一体何者なのか？──物語はここから大きく動き始める。実はこの謎の男を演じているノーム・モルゲンステルンは、パリにある世界最古の現役国立劇団コメディ・フランセーズの看板劇団員。レベッカ・ズロトヴスキ監督は、敬愛するジョディ・フォスターを主演に迎えた本作で、映画界からはもちろん、演劇界からもフランス屈指の才能を起用。キャスティングの隅々にまでこだわり抜いたことがうかがえる。
■ストーリー
パリで精神分析医として成功を収めているアメリカ人医師のリリアン（ジョディ・フォスター）は、長年診てきた患者ポーラ（ヴィルジニー・エフィラ）の突然の死を知らされる。診察を通してそんな兆候はなく、その死が単なる事故ではなく殺人ではないかと疑い、自ら真相を突き止めようと決意する。一方で、状況に関係なく突然涙があふれ出る異変に悩まされるようになったリリアンは、眼科医の元夫ガブリエル（ダニエル・オートゥイユ）を訪ねる。涙の原因はわからなかったものの、事件の捜査を手伝ってもらうことになったリリアンは、元夫を相棒に従え益々大胆に探偵まがいの捜査に乗り出し、やがて危険な真実へと足を踏み込んでいく――。
■出演者
リリアン：ジョディ・フォスター
ガブリエル：ダニエル・オートゥイユ
ポーラ：ヴィルジニー・エフィラ
シモン：マチュー・アマルリック
ジュリアン：ヴァンサン・ラコスト
ヴァレリー：ルアナ・バイラミ
ピエール：ノーム・モルゲンステルン
■スタッフ
監督：レベッカ・ズロトヴスキ
脚本：アンヌ・ベレスト、レベッカ・ズロトヴスキ
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