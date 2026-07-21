J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』の日本版キャラクターポスターが公開

J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』（2026年8月14日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の日本版キャラクターポスターが公開となった。

『オークストリートの異変』は、J.J.エイブラムスが製作プロデューサーを務め、『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが監督を務めるアトラクション型サバイバルムービー。主演はアン・ハサウェイで、共演はユアン・マクレガー。

ティザー映像公開時から、内容がほとんど明かされず、映画ファンの注目を集め、続く本予告では突如街に現れる恐竜たちと"普通の家族"による決死のサバイバルが明らかとなり、「新しい恐竜映画が来た！」「夏に映画館で体験したい作品」と期待の声が続々と寄せられ、今夏最大の注目作として話題となっている。

この度、平穏な日常から、命がけのサバイバルを繰り広げることになる4人家族と愛犬の姿を切り取ったキャラクターポスターの日本版ビジュアルが到着した。キャラクターポスターは、オークストリートの至る所に潜む凶暴な恐竜たちの脅威が、主要キャラクターの背後から迫りくる、緊張感がひしひしと伝わるデザインとなっている。母・デニース（アン・ハサウェイ）は手元にライフル銃を持ち厳戒態勢で臨むも、その背後には恐竜映画の花形ともいえる鋭利な歯を持つ大型肉食恐竜の姿がいやらしく忍び寄る。また、庭先の塀から注意深く覗き込む父・ グレッグ（ユアン・マクレガー）のビジュアルにはステゴサウルスなどに代表される五角形の立派な背びれが存在感たっぷりに登場。不安げな表情を見せる姉弟へも容赦なく恐るべき影は近づき、息子・ブライアン（クリスチャン・コンヴェリー）には巨大恐竜の尻尾、長女・オードリー（メイジー・ステラ）には翼竜の仲間と思われる刺客がフレームインするほか、家族の一員である愛犬・スターバックの背後にも空から新たな脅威がお目見えしている。