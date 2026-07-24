『Pokémon GO』のオフラインイベント「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」が、7月11・12日に開催されました。5月29日～6月1日で行われた「Pokémon GO Fest 2026：東京」はチケットを購入できた人のみが参加でき、場所も東京臨海副都心エリアに限られていましたが、今回のGO Fest：グローバルは、全世界どこでも無料で参加できるイベントです。

「Pokémon GO Fest 2026：東京」会場の様子。「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」は全国どこでも、かつ無料で参加できるイベントでした

筆者と編集の杉浦はGO Fest：東京に参加し、さまざまなイベントはクリア済み。そこで、今回はGO Fest：東京に参加していない知人を招き、一緒にプレイしてもらいました。

全国どこからでもGO Festを体験できた「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」

岡安：GO Fest：グローバルなんですけど、GO Fest 2026：東京に参加した我々は今回のGO Fest：グローバルにフル参加と言うわけにはいかないんですよね

杉浦：そうなんですね。ということは基本的にGO Fest：グローバルの内容は、GO Fest：東京と同じってことなんでしょうか

岡安：基本的にはそうですね。GO Fest：東京の時は公園チケットとまち探検チケットの2種類があって、公園チケットでないとゼラオラをゲットするリサーチが出なかったんですよね。今回のGO Fest：グローバルでは、ゼラオラをゲットするリサーチが出るので、まち探検チケットで参加した人も、参加すべきイベントですね

杉浦：なるほど。でも、そうなるとGO Fest：東京に参加した人はスルーしても良いイベントなんじゃないですか

岡安：ゼラオラをゲットするリサーチは出てこないんですけど、基本的には同じリサーチは出てきます。ゼラオラのアメXLとかふしぎなアメXLとか貰えるので、リサーチをクリアした方が得といえば得ですね。あと、せっかくのイベントだし極力参加したいじゃないですか

杉浦：ああ、そうですね。ちょっと打算的すぎました

岡安：とは言っても、ふたりともGO Fest：東京でクリアしているので、それをなぞるだけでは何なので、助っ人を用意しました

杉浦：助っ人？

岡安：GO Fest：東京は諸事情があって参加できなかった知人です

杉浦：その方にプレイして貰ったんですね

岡安：そうです。まあ、私も海外出張でフランスに行っていたので、GO Fest：グローバルは現地での参加となりましたし

杉浦：実際にはどんなことができたんですか？

岡安：まず、先ほども言った通り、ゼラオラのスペシャルリサーチが出て、クリアするとゼラオラをゲットできます。一応、スペシャルリサーチは期限がないので、イベント中にクリアする必要はないんですが、途中のタスクででんきタイプのポケモンを捕まえるだったり、レイドバトルを3回するなど、イベント中の方がクリアしやすいタスクもありますね

ゼラオラがリサーチで登場しました

GO Fest：東京の時は背景付きのゼラオラでしたが、GO Fest：グローバルでは通常背景でした

杉浦：ああ、そうですね。イベント中はレイドパスが最大9個貰えるので、一気にレイドバトルのタスクはクリアできますもんね

岡安：あとはメガミュウツーX・Yのタイムチャレンジとスーパーメガレイドが発生しました。スーパーメガレイドで勝利して捕まえたミュウツーは最低でも1段階目のメガレベルが解除されており、運が良ければ最大3段階目のメガレベルのミュウツーをゲットできるかも知れません

杉浦：ああ、GO Fest：東京の時もそうでしたね。メガレベルをアップするにはミュウツーX・Yのメガエナジーがそれぞれ7500エナジーも必要だったので、それだけでもかなりお得ですね

新実装のスペシャル背景ミュウツーや色違いのポケモンをゲット！

岡安：ですね。で、ここからは知人にレポートしていただきます

知人：どうも知人です。とりあえず2日間はプレイしてきました。ちょこちょこ休憩したり別件があったりで、フルフルで参加できてないですが、とりあえずやれることはやってきました

杉浦：ありがとうございます、よろしくお願いします

知人：ゼラオラのリサーチは特に難しいものはなかったので、結構すんなり進みましたね。普段レイドバトルとかもあまりやらないんですが、ちょっと繁華街まで足を運べば、レイドバトルをやっている人がたくさん居たので、キャリーしてもらいました

岡安：なるほど。レイドは定期的にリセットされて次のボスポケモンが出現するので、人が多いところに居れば楽ですね

イベント時の繁華街であればすぐに人数が集まりました

知人：そうですね。なので、ミュウツーを中心に戦ってきました。なんか背景に遺伝子が描かれているんですけどこれはなんなんですかね

岡安：ああ、それはGO Fest：グローバルで実装された遺伝子スペシャル背景ですね。GO Fest：東京の時はお台場の街のスペシャル背景でした

知人：なるほど。色違いのミュウツーは出なかったんですけど、スペシャル背景がゲットできていたのは嬉しいですね

遺伝子スペシャル背景のミュウツー

岡安：2日目の日曜日にレイドバトルに参加できなくなる不具合が生じていたため、7月26日（日）10～19時に補填イベントが行われるようですね。メガミュウツーYのスーパーメガレイドもあるみたいなので、まだ取れていない人はチャンスですよ。レイドパスは最大9個ではなく、最大12個と増量しているので、是非とも7月26日（日）には参加したいところです

知人：あとは普通にポケモンをゲットしていました。色違いもいくつかゲットできた感じです

インスティンクキャップをかぶったピカチュウ

ピカチュウサンバイザーをかぶったヒトカゲ

色違いのコロボーシ

色違いのクヌギダマ

岡安：アンノーンはどうでした？ GO Fest：東京の時は全種類のアンノーンが色違いも込みで出現したんですが

知人：アンノーンはおこうを焚いたら出ましたね

岡安：GO Fest：東京の時は、各時間の55分からすべてのポケモンがアンノーンに変化したんですが、それはどうでしたか？

知人：それはなかったと思います。とりあえずおこうからはたくさん出ました。残念ながら色違いは出ませんでした

岡安：アンノーンの一斉変換がないとなると、アンノーン色違い変換のテクニックも使えないのが残念ですね。それでも全種類出てくれるのはコンプリートしていない人にとってはありがたいですね

一応、フランス出張中に私がゲットした色違いやレアポケモンも掲載しておきます。欧州の地域限定の伝説レイドバトルとしてエムリットが登場していましたし、あと単純な偶然だと思いますが野生でタンドンをゲットできました

2025年12月に開催されたウィンターイベントパート2から実装されたタンドン

メガミュウツーXとも戦ってきました

色違いのミズゴロウ

色違いのフカマル

杉浦：GO Fest：グローバル以外にも欧州限定ポケモンに出会えたんですね。羨ましい！

次のオフラインイベントは11月開催の「Pokémon GO ワイルドエリア 2026」

岡安：とりあえず、これで今年のGO Festは終了ですね。そういえば、先日、「Pokémon GO ワイルドエリア 2026」も発表されましたね

杉浦：今年は仙台らしいですね。牛タンにずんだ、寿司にせり鍋。いいですねー。いけるかなぁ

岡安：行けると良いですねー。仙台はGO Fest 2024：仙台の開催地で、トレーナーには知った場所ですしね。昨年のワイルドエリアは長崎ではスタンプラリーも実装されましたし、仙台もいろいろ楽しみです

ワイルドエリアは仙台とメキシコシティで開催されます

杉浦：11月6～8日の日程なんですよね。それまではオフラインイベントはないですが、ゲーム内イベントは続々と行われているので、それをプレイしながら11月を待つとします

岡安：『Pokémon GO』はなんと言っても10周年ですからね。ワイルドエリアもどうしても期待してしまいますね